£Æ£ÁµÆÃÓÍºÀ±¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤À¤±¤Ï¡ÖÁª¤Ð¤Ê¤¤¡×¥ï¥±¡¡²Ö´¬Åì´Ø·¸¼Ô¤¬¶»ÃæÂåÊÛ
¡¡¥¢¥¹¥È¥í¥º¤«¤é£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤¬Çä¤ê¼ê»Ô¾ì¤Îà¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥óá¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÆÃÓ¤Î°ÜÀÒ¸ò¾Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¸Æü¡Ë¤ËÊÄËë¤·¤¿£Ç£Í²ñµÄ¡Ê¥Æ¥¥µ¥¹½£¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡Ë¤ÇÂåÍý¿Í¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ü¥é¥¹»á¤¬¡¢¸½¾õ¤Î·Ð²á¤òÀâÌÀ¡£Æ±²ñµÄ½éÆü¤Ë¡ÖÈà¤Ï¾¡¤Æ¤ë¥Á¡¼¥à¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ºÇ½ªÆü¤Ë¤Ï¡Ö¸ò¾Ä¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÁÐÊý¤Ç°Õ¸«¤ò¸ò´¹¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¤¹¤Ç¤Ë¾ò·ïÄó¼¨¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¹¥È¥í¥º¤È¤Î¸ò¾Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Ê£¿ôµåÃÄ¤¬µÆÃÓ³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£µÆÃÓ¤¬¥¯¥ª¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥°¡¦¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ÜÀÒÀèµåÃÄ¤Ë¤Ï¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¸¢¤ò¼º¤ï¤º¤ËºÑ¤à¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ëÅÀ¤âÂç¤¤¤¡££³£³ºÐº¸ÏÓ¤¬º£¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Î¿Íµ¤ÌÃÊÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â½½Ê¬¤Ë¤¦¤Ê¤Å¤±¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡µÆÃÓ¤Ïº£µ¨ÅÓÃæ¤Ë¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢£µ¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£·£°¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÃÏ¶è£Ö¤Ë¹×¸¥¡£Ã»´ü´Ö¤Ç¸«»ö¤Ë¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿µÆÃÓ¤Ë¤ÏÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ö¤Ç¤â¡Ö£³Ç¯£¶£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¹£±²¯£²£°£°£°Ëü±ß¡Ë¡×¤È¤¤¤¦·ÀÌóÍ½ÁÛ¤¬Î©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¡Ö£³Ç¯£³£¶£°£°Ëü¥É¥ë¡×¤Î·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿£²£°£²£±Ç¯¤ÎÁ°²ó£Æ£Á»þ¤è¤ê¤âÉ¾²Á¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°½êÂ°¤Î¥¢¥¹¥È¥í¥º¡¢¤µ¤é¤Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢¥«¥Ö¥¹¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤ÈÂ¿¤¯¤ÎµåÃÄ¤«¤é¶¯¤¤´Ø¿´¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµÆÃÓ¤À¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤ÎÍ½ÁÛ¤âÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÆÃÓ¤ÈÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê£³£°¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤òÇÚ½Ð¤·¤¿´ä¼ê¤ÎÌ¾Ìç¡¦²Ö´¬Åì¹â¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÀ¾Éð¤Ë¤¤¤¿»þ¤«¤éÍºÀ±¤ÎÊý¤¬ÂçÃ«¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Áê¼ê¤ÏÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤«¤é²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡£¥ª¥Õ¤ËÊì¹»¤Ø¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÍè¤ë»þ¤â¡ÊÍºÀ±¤¬¡ËÂçÃ«¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤È¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¤È¡¢µÆÃÓ¤¬¶»¤Î¤¦¤Á¤ËÊú¤¯ÂçÃ«¤Ø¤ÎÈùÌ¯¤Ê¿´¾ð¤òÀÖÍç¡¹¤ËÂåÊÛ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤ÇÆ±´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖºòÇ¯¡¢£Æ£Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«¤¬ÍºÀ±¤Î¤¤¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤â»ä¤é¤Î¼þÊÕ¤Ç¤Ïà¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦á¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¼«Ê¬¤¬Áª¤ÖÎ©¾ì¤Ë¤¤¤ëº£²ó¤Î£Æ£Á¤âÁªÂò»è¤ÎÃæ¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤ÏÁª¤Ð¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡×¤È¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈùÌ¯¤ÊÎ¾Íº¤ÎÁê´Ø´Ø·¸¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢µÆÃÓ¤Î°ÜÀÒÀè¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°Ê³°¤Î£²£¹µåÃÄ¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£