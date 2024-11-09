ºå¿À¡¦¹â¶¶¡¡¼ê½Ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¡Ëä¤á¹þ¤ó¤À¥Á¥¿¥ó¥×¥ì¡¼¥È½üµî¡¡´°Á´Éü³è¤ØÁ°¿Ê¡ÖÍèÇ¯¤·¤Ã¤«¤êÀïÎÏ¤Ë¡×
¡¡ºå¿À¤Ï£¸Æü¡¢¹â¶¶ÍÚ¿ÍÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡Öº¸¼Ü¹üÃ»½Ì½Ñ¸å¤ËÂÐ¤¹¤ë¹üÆâ°ÛÊª½üµî½Ñ¡×¤ò½ª¤¨¡¢°¦ÃÎ¸©Æâ¤ÎÉÂ±¡¤òÂà±¡¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡´°Á´Éü³è¤ØÁ°¿Ê¤·¤¿¡£¹â¶¶¤Ï£²£³Ç¯£¶·î¤Ë¡Öº¸¸ª´ØÀá¶À»ë²¼¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°½Ñ¡×¤ÈÆ±»þ¤Ë¡Öº¸¼Ü¹üÃ»½Ì½Ñ¡×¤ò¼õ¤±¤¿¡£Ã»½Ì¤·¤¿º¸¼Ü¹ü¤òÀÜ¹ç¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥¿¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ò¹ü¤ËÅº¤¨¤ë·Á¤ÇËä¤á¹þ¤ó¤Ç¸ÇÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¤½¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤ò½üµî¤·¤¿¡£
¡¡Æ£Àî´ÆÆÄ¤Ï¡Ö½üµî¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÜÅö¤Î¤¤¤¤¾õÂÖ¤ËÌá¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡£¸Î¾ã¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¼ê½Ñ¤Î°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¡£Éª¤ä¸ª¤ÎÅÙ½Å¤Ê¤ë¼ê½Ñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿º¸ÏÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÈà¤ÏÉÔ»àÄ»¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£Èà¤ÎÆÃÄ¹Åª¤Ê¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤â·ù¤À¤·¡×¤È´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ïº£¸å¡¢ÌÄÈøÉÍ¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¡£»³²¼¥Á¡¼¥Õ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤¤Î¥×¥é¥ó¤ÏÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¥ê¥¹¥¯¤È¤«´¨¤¤»þ´ü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¿µ½Å¤Ë¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£µå³¦¤Ç¤ÏÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¼ê½Ñ¤Î¤¿¤á¡¢¥Î¡¼¥¹¥í¡¼Ä´À°¤«¤é³«»Ï¡£´µÉô¤Î¾õÂÖ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡¹â¶¶¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÖµåÃÄ¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤â¼ê½Ñ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¡¼¥à¤ÎÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï£±£°£°£¹Æü¤Ö¤ê¤Î£±·³¸ø¼°ÀïÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿£¸·î£±£±Æü¡¦¹ÅçÀï¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤Ç£±£°£²£µÆü¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É£µ»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£´¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£µ£²¡£½ªÈ×¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡Áè¤¤¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡££¸Ç¯ÌÜ¤ÎÍèµ¨¤Ïº£µ¨°Ê¾å¤Î³èÌö¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ËÎå¤à¡£