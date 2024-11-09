ウニオン・ベルリンvsフライブルク スタメン発表
[11.8 ブンデスリーガ第10節](シュタディオン・アン・デア・アルテン・フュステライ)
※28:30開始
<出場メンバー>
[ウニオン・ベルリン]
先発
GK 1 フレデリク・レノウ
DF 2 ケビン・フォクト
DF 4 ディオゴ・レイテ
DF 5 ダニーリョ・ドゥーヒ
MF 7 ヨーベ・フェルテッセン
MF 8 ラニ・ケディラ
MF 11 チョン・ウヨン
MF 24 ロベルト・スコフ
MF 28 クリストファー・トリメル
MF 36 アリョーシャ・ケムライン
FW 16 ベネディクト・ホラーバッハ
控え
GK 37 アレクサンダー・シュボロウ
DF 14 レオポルト・クエアフェルト
DF 26 ジェローム・ルシヨン
MF 13 アンドラーシュ・シェーファー
MF 19 ヤニク・ハベラー
MF 20 ラースロー・ベーネス
MF 21 ティム・スカルケ
FW 10 ケビン・フォラント
FW 17 ジョルダン・シエバチュ
監督
ボ・スベンソン
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 28 マティアス・ギンター
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 18 エレン・ディンクチ
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 42 堂安律
FW 20 ジュニア・アダム
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 37 M. Rosenfelder
MF 7 ノア・バイスハウプト
MF 23 フロレント ムスリヤ
MF 27 ニコラス・ヘフラー
FW 9 ルーカス・ヘーラー
FW 26 マクシミリアン・フィリップ
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
監督
シュスターユリアン
※28:30開始
<出場メンバー>
[ウニオン・ベルリン]
先発
GK 1 フレデリク・レノウ
DF 2 ケビン・フォクト
DF 4 ディオゴ・レイテ
DF 5 ダニーリョ・ドゥーヒ
MF 7 ヨーベ・フェルテッセン
MF 8 ラニ・ケディラ
MF 11 チョン・ウヨン
MF 24 ロベルト・スコフ
MF 28 クリストファー・トリメル
FW 16 ベネディクト・ホラーバッハ
控え
GK 37 アレクサンダー・シュボロウ
DF 14 レオポルト・クエアフェルト
DF 26 ジェローム・ルシヨン
MF 13 アンドラーシュ・シェーファー
MF 19 ヤニク・ハベラー
MF 20 ラースロー・ベーネス
MF 21 ティム・スカルケ
FW 10 ケビン・フォラント
FW 17 ジョルダン・シエバチュ
監督
ボ・スベンソン
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 3 フィリップ・ラインハート
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 28 マティアス・ギンター
DF 30 クリスティアン・ギュンター
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 18 エレン・ディンクチ
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 42 堂安律
FW 20 ジュニア・アダム
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 25 キリアン・シルディリア
DF 37 M. Rosenfelder
MF 7 ノア・バイスハウプト
MF 23 フロレント ムスリヤ
MF 27 ニコラス・ヘフラー
FW 9 ルーカス・ヘーラー
FW 26 マクシミリアン・フィリップ
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
監督
シュスターユリアン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります