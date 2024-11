【ワーナー ブラザース スタジオツアー東京「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」】開催期間:11月9日~2025年1月5日

東京・練馬区としまえん跡地に位置するウォークスルー型のエンターテイメント施設「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 メイキング・オブ・ハリー・ポッター(以下、スタジオツアー東京)」では、11月9日から2025年1月5日にかけて、クリスマスシーズン限定のイベント「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」を開催する。

「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」は映画シリーズ第1作目の「ハリー・ポッターと賢者の石」のクリスマス・シーンを再現した特別企画。イギリスの「ワーナー ブラザース スタジオツアー ロンドン」でも人気のあるイベントの一つで、クリスマス仕様に彩られたホグワーツ魔法魔術学校の「大広間」と、忠実に再現された24分の1サイズの「ホグワーツの模型」に雪化粧がほどこされた姿を楽しむことができる。さらに、スタジオツアー東京では期間中クリスマスを盛り上げる新たな限定フードやグッズも数多く登場する。

本稿では一足先に体験できたこのイベントの様子をたっぷりの写真と共に紹介していく。

映画シリーズ第1作目の「ハリー・ポッターと賢者の石」のクリスマス・シーン

クリスマス仕様にライトアップされたエントランス

スタジオツアー東京に到着すると、まず目に入るのがエントランスロビーやエクステリアのライトアップだ。クリスマスの雰囲気を盛り上げるライトアップが行なわれており、陽気なクリスマスシーズンへと気分を盛り上げてくれる。

エントランス

クリスマスに彩られたホグワーツの「大広間」

広大なホグワーツ城の中でも、最も印象的な場所であり、スタジオツアー東京にて人気のセットのひとつでもあるホグワーツの「大広間」。10年という撮影期間の中で、祝宴やクリスマス・ダンスパーティー、そして魔法決闘など数々のシーンの舞台となってきたこの場所が、ホグワーツ・イン・ザ・スノーの期間中はクリスマス仕様へと変貌する。

ホグワーツ「大広間」

1,000個を超える手作りのオーナメントがちりばめられた巨大なクリスマスツリー

スタジオツアー東京の中でも人気の高いホグワーツの「大広間」のセットには、5メートルの高さのクリスマスツリーが左右4本ずつ計8本立ち並び、そのすべてに映画撮影当時と同じ手法で作られたオーナメントの数々が飾られている。また、大広間の正面奥にはひときわ目を引く6mの大きなツリーがきらめいている。

大広間内には豪華に飾られたツリーが左右4本ずつ並んでいる

大広間の正面奥に佇む6mのクリスマスツリー

ツリーには手作業で作られた色とりどりのオーナメントが飾り付けられている

映画のクリスマスシーンを再現するために制作されたオーナメントの数は1,000個以上。ツリーのトップには金色の大きな星が輝き、その下を箒に乗った魔女が飛び回っている

作中にも登場したイギリスの伝統的なごちそうたち

生徒たちの食事の場である「大広間」の長いダイニングテーブルには七面鳥や果物、ケーキやクリスマスプディングなどのイギリスの伝統的なごちそうと共に、小さなギフトボックスや寮ごとに色分けされたクリスマスクラッカーが並べられている。

ケーキの上の雪だるまはそれぞれ少しずつ表情が違ったりと、細かいところまでこだわりを感じる

巨大なクリスマスリース

「大広間」では今回のために制作された3つのクリスマスリースをみることができる。2つは大広間のドアの外、一際大きい3つ目は大広間の暖炉の上に飾られている。直径2.4メートル、重量69キロと、リースとは思えない大きさと重さをしており、かなりのインパクトだ。

大広間のドアの外側に飾られている2つのクリスマスリース

暖炉の上に飾られている直径2.4メートルもある巨大なクリスマスリース

リース以外にも、室内の壁は27本ものガーランドで飾り付けされている

雪に覆われたホグワーツ城

スタジオツアー東京にはホグワーツ城の模型を忠実に再現したものが展示されている。これは「ハリー・ポッターと賢者の石」の美術チームが制作したもので、「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」の期間中はこの模型が一面真っ白な雪に覆われ、幻想的な雰囲気へと生まれ変わっている。繊細な粉雪は紙で作られており、映画撮影当時と同じように職人たちの手作業で設置された。

まるで本物の雪で覆われたかのようにみえるが、全て紙で作られた粉雪によって表現されている

2,500本あまりの光ファイバーがいたるところに使用されており、照明として城をライトアップしている

クリスマスシーズンを彩る限定商品たち

「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」ではスタジオツアー東京のクリスマスを盛りあげるフードやグッズも数多く登場する。雪やクリスマスをモチーフにした多彩なフードメニューに加え、「ジンジャーブレッド・クリスマス」や「ヘドウィグ」をテーマにしたクリスマスシーズンを迎えるのにぴったりの商品が多数販売される。

真っ白な雪をテーマにした、クリスマスシーズン限定のスイーツやアフタヌーンティー

「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」の開催を記念して、11月9日より期間限定のフードメニューを提供する。「バックロットカフェ」では、スタジオツアー東京初の「クリスマスアフタヌーンティー」や、ウィーズリー家で登場したクリスマスケーキをイメージした「隠れ穴のクリスマスケーキ」が販売。

また、エントランスロビーに隣接する「フロッグカフェ」と「フードホール」では、こんがりと焼き目のついたマシュマロがトッピングされた「スモアデザートピザ」や、ホワイトチョコレートやホイップクリームが楽しめる真っ白な「スノーミルクシェイク」など、冬を感じさせるメニューが数多く提供される。

【クリスマスアフタヌーンティー】

ハリーとロンのセータークッキー、ホグワーツ・イン・ザ・スノー チョコレート、ラズベリーケーキ

林檎のシブースト、ブッシュ・ド・ノエル、糖蜜パイ

モリーのサンドウィッチセレクション、クラムチャウダー。価格は7,200円

【隠れ穴のクリスマスケーキ】

価格は2,200円

【スモアデザートピザ】

価格は1,600円

【スノーミルクシェイク】

価格は2,200円

【ハニーデュークスアソートボックス】

価格は900円

【クリスマスサプライズコーン】

コーンを持ち上げると中からお菓子がでてくるサプライズも。価格は800円

「ジンジャーブレッド・クリスマス」や「ヘドウィグ」をテーマにしたかわいくてあったかいグッズたち

「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」の開催期間中、スタジオツアー東京のストアでは、かわいい魔法動物や、金のスニッチ、蛙チョコレートに、お菓子でできたホグワーツ城、アイシングクッキーのツリーなど、クリスマスならではのかわいいモチーフを描いた商品が販売される。ほかにも「ジンジャーブレッド・クリスマス」や「ヘドウィグ」がモチーフのあったかグッズなどが新商品として登場する。

エリアをまわって楽しむだけでなく、クリスマスグッズで溢れかえるストアも楽しむことができるようだ。

【ヘドウィグ フリース パーカー】

価格は7,300円

【ハニーデュークス マグカップ 蛙チョコレートぬいぐるみセット】

価格は2,500円

映画の中の世界が撮影時とまったく同じセットで再現されたスタジオツアー東京。ハリーポッターファンなら作中に登場したクリスマスの世界に足を踏み入れることができるこの貴重な機会を逃すのはもったいない。いつもとは違うハリー・ポッターの世界でクリスマスを祝ってみてはどうだろうか。

ツリーの足元にもクリスマスらしい装飾が施されている

‘Wizarding World’ and all related names, characters and indicia are trademarks of and (C) Warner Bros. Entertainment Inc. - Wizarding World publishing rights (C) J.K. Rowling.