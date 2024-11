【ワーナー ブラザース スタジオツアー東京「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」】開催期間:11月9日~2025年1月5日

東京・練馬区としまえん跡地に位置するウォークスルー型のエンターテイメント施設「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 メイキング・オブ・ハリー・ポッター」にて、11月9日よりクリスマスシーズン限定の特別企画「ホグワーツ・イン・ザ・スノー」が開催される。

本企画はスタジオツアー東京にて初開催となる冬のイベント。映画シリーズ1作目「ハリー・ポッターと賢者の石」のクリスマス・シーンを再現した特別企画になっており、クリスマス仕様に彩られた展示が楽しめる。「大広間」のセットには5メートルのクリスマスツリー8本が立ち並ぶほか、ダイニングテーブルにはイギリスの伝統的な料理が置かれるなど、映画の雰囲気を間近で体感できる。

今回は開催に先駆けて実施されたメディア向け取材の撮り下ろし写真とともに、グッズを紹介する。アパレルアイテムをはじめ、蛙チョコのぬいぐるみとマグカップをセットにしたグッズなどユニークな新商品が多数ラインナップされる。

ヘドウィグ クリスマスセーター 価格:8,500円

クリスマス ジンジャーブレッド ロングスリーブシャツ 価格:8,000円

ヘドウィグ フリースパーカー 価格:5,300円

ヘドウィグ プリント オールインワンセット 幼児用 価格:4,000円

ヘドウィグ プリント ナイトローブ 価格:7,300円

ホグワーツラウンジセット 価格:5,500円

ヘドウィグ ニットソックス 価格:2,000円

ホグワーツ クリスマスティーライト 価格:2,500円

ハニーデュークスマグカップ 蛙チョコレートぬいぐるみセット 価格:2,500円

ホグワーツ城スノードームオーナメント 価格:2,200円

ジンジャーブレッドチョコレートフロッグ刺繍オーナメント 価格:2,400円

クリスマスシーズンに合わせた様々な商品が販売される

‘Wizarding World’ and all related names, characters and indicia are trademarks of and (C) Warner Bros. Entertainment Inc. - Wizarding World publishing rights (C) J.K. Rowling.