¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿ÀÐÀîÉ¢ÂÀ¤ÎÄ´ºº¤Ø
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿ÀÐÀîÉ¢ÂÀÅê¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤ÎÄ´ºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬£¸Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¿Ø¤Î¶¯²½¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢ÄÌ»»¤Ç£µ£¶¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëÀÐÀî¤ËÃíÌÜ¡£¸ò¾Ä²ò¶Ø¤ËÈ÷¤¨¡¢¥Ù¥¹¥È¤ÊÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤À¡£
¡¡ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Î£³Ï¢ÇÆ¤«¤é£µ°Ì¤ËÄÀ¤ß¡¢ÀèÈ¯¿Ø¤Ç¤ÏµÜ¾ë¤äÁ¾Ã«¡¢¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥¶¤Î£·¾¡¤¬ºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥àËÉ¸æÎ¨¤Ï¥ê¡¼¥°£²°Ì¤Î£²¡¦£¸£²¤È°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë°ì¿Í¤âµ¬ÄêÅêµå²ó¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ê¥ê¡¼¥Õ¤â²ÄÇ½¤ÊÀÐÀî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µåÃÄ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£Ç¯Êð£±²¯£²£°£°£°Ëü±ß¡Ê¿äÄê¡Ë¤Ï£Ã¥é¥ó¥¯¤È¤ß¤é¤ì¡¢¿ÍÅª¡¢¶âÁ¬¤È¤â¤ËÊä½þ¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡°ìºòÇ¯¤ÏÀ¾Éð¤«¤é¿¹¡¢ºòÇ¯¤â¹Åç¤«¤éÀ¾Àî¤È¼çÎÏÁª¼ê¤ò£Æ£Á¤Ç³ÍÆÀ¤·¡¢Åª³Î¤ËÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¿¡£ÀÐÀî¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éÀë¸À»ÄÎ±¤òÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾µåÃÄ¤È¤ÎÁèÃ¥Àï¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤âÁÛÄê¡£¥Ú¥Ê¥ó¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤Î¼ÂÎÏÇÉ±¦ÏÓ¤Ë¡¢¶¯¤¤´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£