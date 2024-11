ポリッシュベゼル仕様！NORQAIN「ADVENTURE SPORT JP 42MM」

NORQAIN-ノルケイン-は、ファーストコレクションの中でも絶大な人気を誇る「ADVENTURE SPORT 42MM」から、日本仕様の精悍なデザインとしてポリッシュベゼル仕様となった「ADVENTURE SPORT JP 42MM」を発表しました。

NORQAIN「ADVENTURE SPORT JP 42MM」

NORQAIN-ノルケイン-は、ファーストコレクションの中でも絶大な人気を誇る「ADVENTURE SPORT 42MM」から、日本仕様の精悍なデザインとしてポリッシュベゼル仕様となった「ADVENTURE SPORT JP 42MM」を発表。

■圧倒的な品質価格比を誇るスイス機械式時計、ノルケイン

2018年、ノルケインが創業時に発表したファーストコレクションの中でも絶大な人気を誇る「ADVENTURE SPORT 42MM」はまさにノルケインの挑戦の出発点ともいうべきモデルです。

ADVENTURE SPORT 42MMの最大の魅力は圧倒的な品質価格比。

ノルケインパターンが刻まれた立体感のある文字盤、文字盤と同色の日付カレンダー、ポリッシュおよびサテン仕上げのケースなど、スイス高級時計にふさわしいディテールはスイスの名門ディーラー、日本の専門店、時計ジャーナリストたちを感嘆させ、ノルケインの名前を全世界に知らしめました。

そのADVENTURE SPORT 42MMから、日本仕様の精悍なデザインとして「ADVENTURE SPORT JP 42MM」が登場。

ノルケインは自分の信じる道を貫き、スイス時計の新たな頂きに挑み続けます。

■アンスラサイトグレー文字盤、またはミッドナイトブルー文字盤の2種類

「ADVENTURE SPORT JP 42MM」は、山をモチーフにした立体的なノルケインパターンが刻まれたアンスラサイトグレー文字盤とミッドナイトブルー文字盤の2種類が用意されます。

どちらのカラーも特別仕様のポリッシュベゼルと完全に調和し、シャープな機能美をより強調するものとなっています。

シンプルな三針の時計の中に凝縮された無数のこだわりは、ノルケインの革新的な挑戦の証であり、最高の品質価格比を実現しています。

「ADVENTURE SPORT JP 42MM」には長さ調節が容易なマイクロアジャストメントブレスレットが装着されます。

■「ADVENTURE SPORT JP 42MM」が挑戦者に愛される理由

世界最高峰のアスリートたちとノルケインは、挑戦のパートナーとして友情で結ばれています。

世界を何度も制覇したスポーツクライマーの楢粼智亜選手もその一人です。

彼は、スイス時計の頂点に挑みつづけるブランドの姿勢が、自身の挑戦心を奮い立たせると言います。

ノルケインを腕にすることは挑戦する生き方を選択すること。

そのスピリットを体現したADVENTURE SPORT 42MMをさらに力強いデザインに昇華させたモデルが「ADVENTURE SPORT JP 42MM」です。

シンプルで飾らない精悍さが挑戦者の心を奮い立たせます。

Tomoa Narasaki

<品番>

アンスラサイトグレー

N1000S11A/T101/102S 396,000円(税込)

ADVENTURE SPORT JP 42MM Anthracite

ミッドナイトブルー

N1000S11A/MB101/102S 396,000円(税込)

ADVENTURE SPORT JP 42MM Midnight Blue

<仕様>

ムーブメント:ノルケインキャリバーNN08, 41時間パワーリザーブ, 27個のルビー, ノルケインロゴの刻印されたローター, 毎時28,800振動(4Hz)

ダイアル:アンスラサイトorミッドナイトブルー, ポリッシュ仕上げのインデックス, スーパールミノバを配した針とインデックス

ベゼル:ポリッシュ仕上げのステンレススチール

ケース:ポリッシュ, サテン仕上げのステンレススチール(316L), ケースサイドにノルケインプレート, ケース径42mm, 厚さ12.8mm, ストラップ幅22mm, 100M防水

ガラス/ケースバック:両面無反射コーティング済みサファイアクリスタルガラス, サファイアクリスタルケースバック

国際保証:国際保証2年(購入時に必要事項を記入することにより+1年

