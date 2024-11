データの把握から活用まで一元管理！ニューロマジック「SustainLab」のデモンストレーションを含むオンラインセミナー

ニューロマジックは、2024年11月14日(木)にサステナビリティ・データ管理ツール「SustainLab」のデモンストレーションを含むオンラインセミナーを実施します。

ニューロマジックは、2024年11月14日(木)にサステナビリティ・データ管理ツール「SustainLab」のデモンストレーションを含むオンラインセミナーを実施。

日本では同社のみが公式パートナーシップを結んでいる「SustainLab」は、サステナビリティにまつわるデータを一元管理し、レポートまでを作成するツールです。

国際基準×日本市場にあわせてコンプライアンスを遵守したSX推進を強力にサポートします。

■サステナビリティ・データの活用が求められる時代に

プライム市場上場企業に求められているTCFD、GRIなど、サステナビリティ情報開示の義務化(※)に伴い、サステナビリティ・データの収集や分析、活用が重要視されています。

グローバルなサステナビリティ基準に基づいた非財務情報の収集、サステナビリティレポートや統合報告書の作成が必要不可欠となり、サステナビリティの分野に置いてもDX(デジタルトランスフォーメーション)が注目されています。

■「SustainLab」とは

「SustainLab」は、サステナビリティとAIの専門家がデータ管理の一元化を目指して構築したサステナビリティ・マネジメント・ソフトウェア(SMS)です。

企業や組織のサステナビリティ活動に関する情報のアップロード、管理、更新、分析、ビジュアル化、レポート生成をワンストップで実現します。

プライム市場上場企業に求められているTCFDやGRIなどの情報開示基準に基づいたサステナビリティデータを含む非財務情報の収集、サステナビリティレポートや統合報告書作成に役立ちます。

日本では同社のみが公式パートナ―シップを結んでおり、国際基準も把握した上で、コンプライアンスを遵守したSX推進を強力にサポートします。

【特徴】

<多様なデータの一元管理>

あらゆる分野のESGデータに対応する、ワンストップハブです。

社内外の関係者からのデータを一元的に管理します。

<正確性とトレーサビリティの向上>

GHGプロトコルに準拠して構成されています。

プラットフォームにインポートされたデータは、入力者や算出方法を追跡できるようになっており、トレーサビリティと透明性を損なうことなく効率的に処理されます。

<意思決定や気づきを促進>

ダッシュボードに新しいデータが取り込まれると、自動的に可視化されます。

スプレッドシートの作業を減らし、戦略策定に集中できます。

<柔軟でユーザーフレンドリー>

GRI、CSRD、SASB、SDGsの国際的なサステナビリティ・ガイドラインや基準、フレームワークに対応しており、また組織のニーズに合わせてカスタマイズが可能です。

独自のカスタムKPIを追跡する場合でも、「SustainLab」は使いやすいインターフェースで柔軟に対応します。

■「手間を減らし成果を上げる!北欧発のサステナビリティデータ管理ツール紹介」セミナー

日本市場ローンチ1年を記念し、デモンストレーションを含むオンラインセミナーを無料で開催します。

当日は管理操作の紹介以外は生配信で実施します。

より深く、実践的な理解のために事前&当日の質問も受付し、セミナーの最後にQ&Aコーナーを設けています。

<こんな方に>

・サステナビリティの取り組みを始めたばかりで、指針を求めている。

・手動でのデータ管理に苦労しており、効率的なデータ管理ツールを探している。

・既存のデータ管理プラットフォームの改善やアップグレードを模索している。

<詳細・申込>

日時 : 2024年11月14日(木)14:00-15:00 ※オンライン開室13:50

場所 : オンライン(Zoom Webinar) ※11月13日10:00まで参加申込受付

参加費: 無料

申込 : https://landing.neuromagic.com/sl_demo-seminar

その他: セミナーお申込の方全員に、セミナー動画を数日後に配信します。

アンケートのご回答で本セミナー資料と

サステナビリティ・データマネジメント術資料を提供します。

