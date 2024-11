seconde/seconde/とコラボ！アバウトヴィンテージ『956 Marine』

世界的有名アーティストの seconde/seconde/ ことロマリック・アンドレと、About Vintage がコラボレーションモデル『956 Marine(自動巻き)』を発表しました。

seconde/seconde/『956 Marine』

世界的有名アーティストの seconde/seconde/ ことロマリック・アンドレと、About Vintage がコラボレーションモデル『956 Marine(自動巻き)』を発表。

この限定エディションは、彼のトレードマークであるシニカルで遊び心ある芸術的なアプローチと、北欧デザインの伝統と起源を融合させ、時代を超えた職人技と新鮮な創造的表現の融合を提供します。

販売期間は、11月13日(水曜)から20日(水曜)の一週間限定です。

ヴィンテージをさらに遡る、北欧デザインの「起源」とは。

波打つ質感のある文字盤を、逞しく表現

seconde/seconde/によるヴィンテージ北欧デザインの解釈

『いや、北欧デザインの始まりは1950年代にあらず』

■ロマリック・アンドレ(通称: seconde/seconde/ )とは?

腕時計界のバンクシー・タイムピースのハッカー・異端児としての地位の確立に成功する業績を残しています。

ブランドコンセプトの真髄やアイコニックなデザインを、独創的かつ奇抜に再解釈することで知られ、コラボレーションごとに依頼者であるブランドやファン達に新鮮な視点をもたらします。

その皮肉がこもったユーモアでアーティスティックな表現力で、世界中の腕時計ブランドと数多くのコラボレーションを行っている話題のアーティストです。

彼の作品には、時計の針を遊び心のあるポップカルチャー風のシンボルに置き換えることも多く、彼はそれを「笑顔のヴァンダリズム(破壊アート行為)」と表現しています。

アバウト・ヴィンテージとのこのコラボレーションは、ユーモアと芸術性を上質な時計製造の領域に持ち込むという彼の使命の新たな章を刻むものです。

seconde/seconde/ こと、ロメリック・アンドレ

■「956 Marine」のデザインについて

956 Marine は海からインスピレーションを得ており、波打つ質感をハンマード加工で逞しく表現した文字盤と、ブレスレットのデザインにまで広がるベゼルの明確な直線グラフィックが特徴です。

モデルのベースには、人気モデルで高い防水力を誇る 1956 Marine Automatic が採用されました。

ガラスには傷に強い反射防止加工を施した二重ドーム型のサファイアクリスタルガラスが採用され、20ATM防水機能がついています。

この時計の特徴的な点は、2時の位置にある珍しいリューズの位置です。

これは、限界を押し広げたいというブランドの願望を強調する微妙なディテールです。

ケースバックには、『いや、北欧デザインの始まりは1950年代にあらず』というウィットに富んだ刻印があります。

この遊び心のあるうなずきは、北欧デザインの1,000年以上前からの根深い伝統を強調し、しばしば関連付けられるミッドセンチュリー モダニズムをはるかに超えています。

アバウト“ヴィンテージ”というブランド名で、ミニマルな北欧デザインでクラシカルなヴィンテージデザインを追求してきて、 腕時計の製造と普及が始まった1815年以降の特徴ある年代を、モデル名に採用してきた同社を seconde/seconde/ らしく解釈し表現しました。

※ミッドセンチュリーモダンとは、1940年代から1960年代を指すことが多い。

裏蓋 “No, Scandinavian design did not start in the 1950s.”

956 Marine 10世紀の北欧イメージ

956 Marine Automatic Watch

■商品情報

商品名 : 956 Marine Automatic, Seconde-Seconde / Limited Edition

価格 : 85,000円(送料・税込)

販売期間: 11月13日(水曜)から20日(水曜)の一週間限定

配送 : 先着100名様は12月中に発送。

それ以降は2025年3月以降の発送。

URL : https://jp.aboutvintage.com/pages/about-vintage-x-seconde-seconde

■商品仕様

素材 :サージカル316Lステンレス製スチール。

機械加工のスチールベゼル

(金属アレルギーが少なく、比較的人体に優しいスチール。

腐食に強い耐性)、個別のシリアルナンバー付き、はめ込み式裏蓋

ガラス :反射防止加工を施したドーム型のサファイアクリスタル

(傷に強い素材)

ムーブメント:Miyota 8215 (Automatic)

サイズ :文字盤サイズ 41m、厚み13.8mm

防水 :20ATM

保証 :2年間

