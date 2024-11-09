＜個人投資家の予想＞ 11月09日 00時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7719) 東京衡機 東証スタンダード
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(9816) ストライダズ 東証スタンダード
(3808) ＯＫウェイヴ 名証ネクスト
(3189) ＡＮＡＰ 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(269A) Ｓａｐｅｅｔ 東証グロース
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(5535) ミガロＨＤ 東証プライム
(7832) バンナムＨＤ 東証プライム
(4919) ミルボン 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7719) 東京衡機 東証スタンダード
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(9816) ストライダズ 東証スタンダード
(3808) ＯＫウェイヴ 名証ネクスト
(3189) ＡＮＡＰ 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(269A) Ｓａｐｅｅｔ 東証グロース
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(5535) ミガロＨＤ 東証プライム
(7832) バンナムＨＤ 東証プライム
(4919) ミルボン 東証プライム
出所：MINKABU PRESS