2024 MAMA AWARDS 招待券が当たる！韓国観光公社「Feel The Beat of Korea」

韓国観光公社は、2024年11月14日(木)まで、「Feel The Beat of Korea in JAPAN OSAKA」として、対象の渡韓期間内に韓国を訪問する航空券を購入した方の中から抽選で2024年11月22日(金)、23日(土・祝)の2日間 京セラドーム大阪にて開催される世界最大級のK-POP授賞式「2024 MAMA AWARDS」の招待券が当たるキャンペーンを実施中です。

韓国観光公社「Feel The Beat of Korea」

「2024 MAMA AWARDS」はアメリカ・ロサンゼルスのドルビー・シアターと日本・京セラドーム大阪で開催され、本キャンペーンは大阪会場の招待券となります。

応募条件としては対象の渡韓期間内(2024年10月20日〜2025年3月31日)に韓国を訪問する日本出発・韓国到着の航空券を購入している、韓国以外の国籍のパスポートを所有する満14歳以上の方が対象となり、特設サイトより応募が可能。

冬ならではのグルメと美しい風景が楽しめる韓国旅、推しのゆかりの地やロケ地を巡る「推し活旅」や、推しの誕生日付近を韓国でお祝いする「センイル渡韓」と共に、豪華キャストが登場する世界最大級のK-POP授賞式が楽しめるチャンスです。

Feel the Beat of Korea in JAPAN OSAKA

【「Feel The Beat of Korea in JAPAN OSAKA」 キャンペーン概要】

■応募期間:2024年10月20日(日)〜2024年11月14日(木)23:59JST

■当選発表:2024年11月15日(金)

■当選賞品:「2024 MAMA AWARDS」 京セラドーム大阪会場 招待券1人1枚(22日又は23日)

■応募資格:(1)渡韓期間内に韓国に到着する日本出発→韓国到着の航空券を購入された方

(2)韓国以外の国籍のパスポートをお持ちの方

*上記全ての条件を満たす方

*10月開催されたSBS INKIGAYO LIVE in TOKYOチケットプレゼント当選者の方は対象外。

*満14歳以上の方からイベントに参加可能。

■渡韓期間:2024年10月20日(日)〜2025年3月31日(月)

*航空券に記載されている韓国到着日基準

■応募特設サイト : https://bit.ly/ftbkosaka

■本件に関するお問い合わせ: feelthebeat@cafe24corp.com

【2024 MAMA AWARDS】

場所:京セラドーム大阪(大阪府大阪市西区千代崎3丁目中2番1号)

主催:CJ ENM

日時:2024年11月22日(金)18:00JST〜

2024年11月23日(土)15:00JST〜

【PERFORMING ARTIST】

<2024年11月22日(金)>

BOYNEXTDOOR/ENHYPEN/IVE/izna/Lee YoungJi/ME:I/PLAVE/TREASURE/TOMORROW X TOGETHER

<2024年11月23日(土)>

aespa/BIBI/G-DRAGON/(G)I-DLE/INI/MEOVV/SEVENTEEN/ZEROBASEONE

【PRESENTER】

コンミョン、クァク・ドンヨン、キム・ミンハ、キム・ヘジュン、ナ・ヨンソク、デックス、マ・ドンソク、ムン・サンミン、パク・ソジュン、ビョン・ウソク、ソ・イングク、ソル・イナ、アン・ジェヒョン、オ・サンウク、イ・ジュビン、イ・ジュノ、イ・ジア、イム・シワン、チョン・ホヨン、チョ・ユリ、チェ・ヒョヌク、ホン・ジンギョン

【HOST】(23日)

キム・テリ

※出演者やイベントの日程は事情によりキャンセルまたは変更される場合があります。

