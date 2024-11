ピアノ・ヴァイオリン・チェロ・ドラムの音色で美しい映画の世界へ！オリーブベイホテル「クリスマスチャリティーコンサート」

オリーブベイホテルは、2024年12月1日(日)クリスマスチャリティーコンサートを開催します。

オリーブベイホテル「クリスマスチャリティーコンサート」

【クリスマスチャリティーコンサート概要】

イベント名: クリスマスチャリティーコンサート

開催日時 : 2024年12月1日(日)

開催場所 : オリーブベイホテル

所在地 : 長崎県西海市大島町1577-8

チケット : 一般前売券 4,000円、ペアチケット前売 7,000(お一人様 3,500円)、

中高生 1,500円、小学生 1,000円、未就学児 無料

詳細 : https://www.olivebayhotel.co.jp/news/detail.php?id=234

オリーブベイホテルは、2024年12月1日(日)クリスマスチャリティーコンサートを開催。

売り上げの一部は、ドラムパーカッション奏者で文化事業クリエイター 榊 孝仁さん(Music Office SAKAKI 代表)が活動されている「カンボジア音楽教育支援」と、大島町で運営しているこども食堂「大島 山の学校 こども食堂」(代表 日坂 由紀子さん)へ寄付します。

榊さんは、同じ地球に生を受け、日本では当たり前のように学べる音楽にも触れることができない、音楽の文化もない子供たちがいることに衝撃を受け、2019年からカンボジアでの活動を行っており、今後は世界中で支援が必要な場所へ行き音楽支援活動を行っていきたいそうです。

また、大島でこども食堂を行っている日坂さんは、「こどもの孤食を減らしたい。」そんな思いから大島でこども食堂を始められました。

12月1日クリスマスチャリティーコンサート フライヤー表面

【12月1日ご宿泊の限定プランが登場】

クリスマスチャリティーコンサート2024のチケットと夕朝食がセットになった12月1日ご宿泊の限定プランも販売開始しました。

ピアノ・ヴァイオリン・チェロ・ドラムの音色で「ムーンリバー」、「美女と野獣」など、美しい映画の世界へご招待します。

□■概要■□

プラン名 : CHRISTMAS CHARITY CONCERT チケット&2食付プラン

料金 : お一人様53,000円〜(税サ込)

大人2名様利用時、1室1名様あたり)

プラン期間 : 2024年12月1日(1泊2食)

予約受付締切: 宿泊日1日前の15時まで

詳細 : https://www.olivebayhotel.co.jp/news/detail.php?id=234

□■特典■□

・クリスマスチャリティーコンサートチケット

・クリスマススペシャルディナー

・榊 孝仁サイン入りCD

・クリスマススペシャルクッキー

・女性限定 東洋オリーブTOLEAスキンケアセット

□■お部屋■□

・ラグジュアリールーム

お泊りいただくお部屋は、ナチュラルであたたかみのあるイギリスのG・Aデザインインターナショナル社のインテリアで統一された55m2のラグジュアリールーム。

(※3名様利用の場合、1名様はスタッキングベッド(98cm×190cmサイズ)の用意となります)

お部屋やビューバスから美しい景色を眺めながら、あなただけの上質なひとときを堪能できます。

チェックイン :15時00分〜

チェックアウト:11時00分まで

お食事 :朝食あり・夕食あり

※食材によるアレルギーをお持ちのお客様はあらかじめスタッフにお申し付けください。

□■ご夕食■□

ご夕食は、クリスマススペシャルディナーを提供。

お客様を最高のお料理でお迎えするためにシェフ自らが山や畑、海に港に直接足を運び厳選した地元素材を使った拘りの地産地消のお料理です。

・17:30〜19:00からのお食事開始となります。

・夕食はCuisine Oshimaになります。

□■ご朝食■□

ご朝食は、優雅なひと時を過ごすのに相応しい朝食「シャンパンブレックファスト」。

「パイパーエイドシック」という名の偉大な女優マリリンモンローを夢中にさせたシャンパンとともに、優雅なお食事を楽しめます。

アルコールが苦手な方には、糖度は高いが清々しい西海市特産のみかんと大島名物甘いトマトのフレッシュジュースを用意します。

・7:00〜9:30(9:00 ラストオーダー)

・ご朝食は洋食、和食を選べます。

・シャンパン または フレッシュジュースが選べます。

ラグジュアリールーム

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ピアノ・ヴァイオリン・チェロ・ドラムの音色で美しい映画の世界へ!オリーブベイホテル「クリスマスチャリティーコンサート」 appeared first on Dtimes.