ふんわりしっとりなめらかなミルクの風味！乃が美 ミルフィーユ「生」食パン

乃が美は、2024年11月15日(金)より、国内『乃が美』一部店舗にて、ミルフィーユ「生」食パンを数量限定で販売します。

なお、数量限定の為、販売予定数が無くなり次第、販売終了となります。

乃が美 ミルフィーユ「生」食パン

販売価格 :ハーフサイズ(1斤) 1,500円(税込)・北海道・沖縄 1,600円(税込)

販売期間 :2024年11月15日(金)〜

※数量限定の為、販売予定数が無くなり次第、販売終了となります。

販売対象店舗:国内店舗

※店舗によっては取り扱いがない店舗もあります。

※取扱についての詳細は各店舗へお問い合わせください。

※北海道は函館店・七飯販売店のみで販売します。

■幾層に重ねた贅沢なミルフィーユ

この商品は、乃が美自慢のしっとりとした「生」食パン生地を、幾層に重ね、贅沢に仕上がっています。

口にした瞬間、ふんわりしっとりなめらかなミルクの風味が織りなす、至福の味わいです。

■乃が美独自の製法で実現した、新食感のミルフィーユ

乃が美独自の製法により、しっとりふんわりとした「生」食パンの絶妙なバランスを実現。

まるでシフォンケーキのような食感は、食パンの常識を覆す新感覚の食体験が届けられます。

また、トーストするとサクサクとした食感も楽しめます。

■11月15日(金) シチリア島ピスタチオジャムを数量限定で発売

2024年11月15日(金)より、毎年ご好評いただいている「シチリア島ピスタチオジャム」を、数量限定で全国の乃が美各店舗にて販売開始します。

「シチリア島ピスタチオジャム」は、イタリア・シチリア島ブロンテ産の最高級ピスタチオを贅沢に使用。

2年に一度しか収穫されない希少なピスタチオは、ミネラル豊富なエトナ山麓の大地で育まれ、「緑の宝石」とも呼ばれるほどの鮮やかな緑色と、濃厚な味わいが特徴です。

なめらかで繊細なペースト状に仕上げたジャムは、ピスタチオ本来の芳醇な香りと、口の中に広がる豊かな風味を最大限に引き出しました。

まるでピスタチオそのものを食べているかのような、贅沢な味わいです。

<商品情報>

商品名 :シチリア島ピスタチオジャム

販売価格 :1本 1,100円(税込)

販売期間 :2024年11月15日(金)〜

※数量限定の為、販売予定数が無くなり次第、販売終了となります。

販売対象店舗:国内店舗・ECショップ

