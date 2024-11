ますだおかだ・岡田登場！第4回 BDSバイクセンサー秋の祭典

ビーディーエスは、昨年大好評を博したバイクイベント「第4回 BDSバイクセンサー秋の祭典」を2024年11月16日(土)に「BDS柏の杜会場」にて開催します。

第4回 BDSバイクセンサー秋の祭典

開催日 :2024年11月16日(土)

開催場所 :BDS柏の杜会場

所在地 :千葉県柏市金山770

開催時間 :9:30〜15:30 ※最終受付14:30

参加料 :無料

受付方法 :当日受付も可能ですが、事前エントリーを済ませておくと

スムーズにご入場いただけます

二輪駐車場:会場内に無料駐車場あり

四輪駐車場:外部臨時駐車場 ※事前予約制・先着

臨時バス :柏駅(東口2番バス乗り場)より無料送迎バスあり

2024年は秋のバイクシーズンに季節を変え、イベントも昨年からパワーアップ!文化放送「おかしば」とのコラボステージでは、ますだおかだ・岡田さんが登場し、「バイク×笑い」のスペシャルトークで会場を盛り上げます。

さらに、プロライダーによる大迫力の人気モータースポーツ「FMX(フリースタイルモトクロス)」も必見です!

この他にも、「オフロード体験」や「キッズバイク体験」などの体験型アトラクション、BDSバイクセンサー掲載の優良バイクショップやパーツ・アパレルメーカーによる「展示即売会」、「柏の杜会場見学会」など、見どころは盛りだくさん。

また、イベントの最後を締めくくるチャリティーオークションでは、目玉商品としてヤマハ「YZF-R25」が出品されるほか、カメラやヘルメットなどの豪華商品も登場。

驚きのプライスでゲットできるチャンスです!

