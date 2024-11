「単導」を採用した機能性Tシャツ！雲鶴堂『爽楽 -sara-』

雲鶴堂は、「TOKYO OUTDOOR SHOW 2024」や「TOKYO outside Festival 2024」にて先行展示を実施していた、機能性Tシャツ『爽楽 -sara-』の先行予約販売をMakuakeにて開始予定です。

雲鶴堂『爽楽 -sara-』

雲鶴堂は、「TOKYO OUTDOOR SHOW 2024」や「TOKYO outside Festival 2024」にて先行展示を実施していた、機能性Tシャツ『爽楽 -sara-』の先行予約販売をMakuakeにて開始予定。

■商品の特徴

*新素材「単導」とは

中国にて特許取得済みの新素材。

現状、日本での取扱いならび販売は同社のみが許諾を受けています。

二層構造の特殊な組み合わせにより生地の内層から外層へと汗を素早く押し出します。

湿気が一方通行となり外側の湿気の影響を受けない構造を実現。

また、独自構造による長時間の抗菌防臭、UVカット効果があります。

現在も、より機能性を高めるため開発元と連動し改良を進めています。

新素材「単導」

*『爽楽 -sara-』Tシャツ 半袖/長袖

新素材「単導」を採用。

内部に籠った湿気を素早く吸収し、外部へ押し出す効果があります。

そのためトップスとして一枚使いするだけでなく、インナーとしても使用できます。

単導 イメージ図

夏は汗を吸ってさわやかに、冬は厚着した際の汗を逃がし、汗で体温が下がるのを軽減します。

また、生地の構造上、抗菌効果とUVカット効果があり洗濯をしても効果が落ちにくく長持ちします。

『爽楽 -sara-』Tシャツ 図面

『爽楽 -sara-』は肩の2枚と前面、後面の計4枚の生地で構成されています。

肩と袖の接続部分を前側で繋ぎ、摩擦を軽減させ、肩の動きを制限しない作りにしました。

長袖タイプには首元にファスナー隠しがあります。

半袖タイプは首周りにゴムを用いることで、それぞれ快適な着心地を追求しました。

『爽楽 -sara-』Tシャツ 半袖 ロゴ版2

可愛いながらもモノクロでシンプルな印象を与えるロゴはシーンを選ばず使えます。

Makuakeやイベント限定でキャラクターイラスト版も取扱い予定。

■商品概要

『爽楽 -sara-』Tシャツ 半袖 ロゴ版1

商品名 :『爽楽 -sara-』Tシャツ 半袖

定価 :2,970円(税込)

サイズ :S、M、L、XL

カラー :ダークグレー

素材 :単導(内訳:ポリエステル50%、ポリプロピレン50%)

『爽楽 -sara-』Tシャツ 長袖

商品名 :『爽楽 -sara-』Tシャツ 長袖

定価 :3,300円(税込)

サイズ :S、M、L、XL

カラー :ダークグレー

素材 :単導(内訳:ポリエステル50%、ポリプロピレン50%)

※開発品のため重量やサイズ等デザイン・仕様は変更になる可能性もあります。

※注文状況、使用部材の供給状況、製造工程上の都合等により掲載時期が遅れる場合があります。

