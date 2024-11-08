¡ÚÄ¹Ìî¸©Ä¹Ìî»Ô¡Û¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥å°ì¿¿Æ²¡×¤Î¡Ö¥é¥¶¡¼¥ë ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡ª
[caption id="attachment_1240253" align="aligncenter" width="600"] ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¸å¥¤¥á¡¼¥¸[/caption]
Ä¹Ìî¸©¤È¿·³ã¸©¤Ç¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë°ì¿¿Æ²¤Ï¡¢Ä¹Ìî»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥å°ì¿¿Æ²¡×¤Î¡Ö¥é¥¶¡¼¥ë ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡£¹Ã¿®±ÛÃÏÊýºÇÂçµé¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×
°ì¿¿Æ²¤Ï¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¡Ö¥é¥¶¡¼¥ë ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÀµÅýÇÉ¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¸·Áª¡£45¥Ö¥é¥ó¥É3,000ËÜ¤Îº§Ìó»ØÎØ¡¦·ëº§»ØÎØ¤¬Â·¤¦¡¢¹Ã¿®±ÛÃÏÊýºÇÂçµé¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤À¡£
°ì¿¿Æ²¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÊ¸²½¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ó¥¸¥å¡¦¥É¡¦¥Õ¥¡¥ß¡¼¥æ¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ä»þ·×¤ÎÈÎÇä¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¸ÜµÒ¤È¤Îå«¤ò°é¤ß¡¢ÊõÀÐ¤ä»þ·×¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤ÎÁÛ¤¤¤òÂå¡¹·Ò¤¤¤Ç¤¤¤¯Ê¸²½¤òÆüËÜ¤Ë¤â¹¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¡£
¿Í¤ÎÌ¿¤Ï±Ê±ó¤Ç¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Í£°ìÃÏµå¾å¤Ç±Ê±óÀ¤òÈë¤á¤¿¤â¤Î¡ÖÊõÀÐ¡×¤ËÁÛ¤¤¤òÂ÷¤¹¡£¿Æ¤«¤é»Ò¤Ø¡¢ÊõÀÐ¤ÇÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¢¤Þ¤¿¤Ï²ÈÊõ¤È¤·¤ÆÂå¡¹¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢¸Å¤¯¤«¤é¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ËÅÁ¤ï¤ëÂçÀÚ¤ÊÊ¸²½¡£
Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¤³¤ÎÎÉ¤½¬´·¤òÂçÀÚ¤ÊÊ¸²½¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¼Ô¤ËÅÁ¤¨¡¢Âå¡¹¼õ¤±·Ñ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëËÜÊª¤Î²ÁÃÍ¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤À¤±¤ò¸·Áª¤·¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤ÇºÇ¹â¤Î»þ´Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£Âî±Û¤·¤¿¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°µ»½Ñ¤¬Ì¥ÎÏ
1903Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿¡Ö¥é¥¶¡¼¥ë ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤Ï¡¢¡ÈÀ¤³¦»°Âç¥«¥Ã¥¿¡¼¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ø¤È¹¤á¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥å°ì¿¿Æ²¡×¤Î¡Ö¥é¥¶¡¼¥ë ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÁýÀß¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥é¥¶¡¼¥ë ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¤Ï¡¢Âî±Û¤·¤¿¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°µ»½Ñ¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¥ë¥á¥¤¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢¿ô³ØÅªÍýÏÀ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤¬ºÇ¤âµ±¤¯³ÑÅÙ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿¦¿Í¤¿¤Á¤¬ºÇ¹âÉÊ¼Á¤Î¸¶ÀÐ¤ò¸·Áª¤·¡¢ÀºÌ©¤Ê¹©Äø¤ò·Ð¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Ï¡¢°ìÅÙ¸«¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤µ±¤¤òÊü¤Ä¤È¤¤¤¦¡£
·ëº§»ØÎØ¤äº§Ìó»ØÎØ¤È¤·¤Æ¡¢±Ê±ó¤Î°¦¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤ò¤µ¤é¤Ëµ±¤«¤»¤ë°ìÀ¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡ÖThe world's most beautiful diamond -À¤³¦¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¾¡×¤ÈÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¡¢¤Þ¤Ð¤æ¤¤¤Ð¤«¤ê¤Î7¿§¤Îµ±¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£ÊÉÌÌ¤Ë¿·µ¬¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÀßÃÖ
º£²ó¡¢¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥å°ì¿¿Æ²Å¹Æâ¡×¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÊÉÌÌ¤Ë¿·µ¬¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÀßÃÖ¡£¡Ö¥é¥¶¡¼¥ë ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¶äºÂËÜÅ¹¡×¤ÎÆâÁõ¤òºÆ¸½¤·¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤ê¿¼¤¯ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÆâÁõ¤È¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¾¦ÉÊ¤òÊÂ¤Ù¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥µ¥í¥ó¤Ç¡¢¾å¼Á¤Ê»ØÎØÁª¤Ó¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡£
[caption id="attachment_1240262" align="aligncenter" width="450"] BELVEDERE ¥Ù¥ë¥ô¥§¥Ç¡¼¥ì[/caption]
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñÆâÀµµ¬ÈÎÇäÅ¹110Å¹ÊÞ¤ÎÃæ¡¢¸·Áª¤µ¤ì¤¿¤ï¤º¤«6¼Ò¤Ë¤Î¤ßµö¤µ¤ì¤¿Ä¾±ÄÅ¹¸ÂÄêÉÊ¤ÎÀµµ¬ÈÎÇä¤ò¡¢°ì¿¿Æ²¤Î¡Ö¥é¥¶¡¼¥ë ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡×¼è°·¤¤Å¹ÊÞÁ´Å¹¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë½¼¼Â¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Æó¿Í¤ÎÍýÁÛ¤Î»ØÎØ¤¬¤¤Ã¤È¸«¤Ä¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£
[caption id="attachment_1240261" align="aligncenter" width="600"] ¥ê¥È¥ë¥¹¥Æ¥é LD845PNC LD846PPC[/caption]
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿Èþ°Õ¼±¤¬Â©¤Å¤¯¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤âÂ¿¿ôÍÑ°Õ¡£120Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤¬»ý¤Ä¡¢Îàµ©¤Ê¤ëµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ï¡¢µÇ°Æü¤äÃÂÀ¸Æü¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥®¥Õ¥È¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤À¡£¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÍèÅ¹¼Ô¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Å¹ÊÞ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
°ì¿¿Æ²¤Ï¡¢º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥å°ì¿¿Æ²¡×¤Î¤Û¤«¡¢
Ä¹Ìî¸©¾¾ËÜ»Ô¤Ë¡Ö°ì¿¿Æ² ¾¾ËÜ½íÅ¹¡×¡¢
Ä¹Ìî¸©ÈÓÅÄ»Ô¤Ë¡Ö°ì¿¿Æ² ÈÓÅÄËÜÅ¹¡×¡¢
¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¤Ë¡Ö°ì¿¿Æ² ºùÌÚ¥¤¥ó¥¿¡¼Å¹¡×¡¢
¤ª¤è¤Ó¡Ö°ì¿¿Æ² ËüÂåÅ¹¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Å¹ÊÞ¤Î½êºßÃÏ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¡¢²¼µ¤ÎÆ±¼Ò¤ÎHP¤Ç³ÎÇ§¤ò¡£
¢£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥å°ì¿¿Æ²
½»½ê¡§Ä¹Ìî¸©Ä¹Ìî»ÔÂç»ú¹âÅÄ1737-1
ÍèÅ¹Í½Ìó¡§https://1sd-bridal-nagano.jp/reservation
¾ÜºÙ¡§https://1sd-bridal-nagano.jp/shop/nagano_bruges
°ì¿¿Æ²¸ø¼°HP¡§https://1sd-bridal-nagano.jp
(¥½¥ë¥È¥Ô¡¼¥Á)