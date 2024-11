【ユウカ(体操服)】2025年10月 発売予定価格:19,800円撮影: あみあみ秋葉原ラジオ会館店

マックスファクトリーより、2025年10月に発売される1/7スケールフィギュア「ユウカ(体操服)」。こちらは、Yostarのスマートフォン向けゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」に登場する、ミレニアムサイエンススクール所属のセミナー会計担当であるユウカをフィギュア化したものだ。

今回は、晄輪大祭参加のために体操服に着替えたときの姿を再現しており、公式で描かれていたイラストがそっくりそのままの状態で現実世界に飛び出してきたような仕上がりになっている。完成度もかなり高く、ユウカのファンならばぜひとも抑えておきたいマストアイテムといえるだろう。

フィギュアの素材はプラスチックで、台座部分を含む全高は約240mmだ

後ろで束ねた紺色の長い髪が印象的な、こちらのユウカ。頭の上にはヘイローが浮かんでいるが、形状自体はシンプルな輪っかになっている。また、髪と同じ色をした眉や大きな瞳もキャラクターを特徴づけているポイントだ。こちらも、オリジナルのイラストで描かれた雰囲気そのままである。

白い素肌に、やや頬を赤らめたような表情もかわいらしい。少し面白いのは、頬に黄色い星形のマークが付いているところだ。髪の合間から耳が少しだけ見えているところなど再現度も高く、いろいろな角度から眺め回したくなる魅力がある。

こちらを見つめているような表情のユウカ

正面からだと少しふっくらして見える

頭の上にはヘイローが浮かんでいる

ユウカが身に付けている体操着は、下には黒いシャツを着ている状態だが、上着部分が少しはだけたような姿になっており、身体のラインがよくわかる。手にはスマートフォンを持っているほか、その近くにドローンが浮かんでいるなど、小物類もしっかりと作り込まれている。

首からはIDカードのようなものが下げられている

手元近くにはドローンが浮かんでいる

もうひとつの手には、ペットボトルやドローンがぶら下がっている

台座部分は、人工芝素材が採用されており、晄輪大祭の雰囲気が見事に再現されている。緑の芝生の上に白いラインが入っているなど、なかなか芸が細かい。また、その足元近くにはかなり大きめなロボットも座っており、こちらも精巧に作り込まれているという印象だ。

白い太ももがまぶしすぎる!

ユウカの足元にはロボットが座っている

人工芝素材を採用したことで、よりリアルな雰囲気に見える

こちらの「ユウカ(体操服)」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。予約の受付は12月18日までとまだ少しだけ余裕があるが、その前に実物を自分の目で確かめて置きたいという人は、近くに遊びに行ったついでにお店にも足を運んでみよう。

(C) 2025 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.