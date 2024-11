【東京マルイフェスティバル2024】開催日時: 11月9日10時~18時(最終入場 17時45分) 11月10日10時~16時30分(最終入場 16時15分) 会場:ベルサール秋葉原入場料:無料

東京マルイは、イベント「東京マルイフェスティバル2024」を11月9日より東京・秋葉原の「ベルサール秋葉原」にて開催する。開催期間は11月10日まで。

本イベントは同社のエアソフトガン新製品展示や射撃体験コーナーなどが設営される。そのほかサバゲー学習コーナーやVRサバゲ体験コーナー、フォトブースなども展示を予定している。

