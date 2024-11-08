中国輸入博、移動手段の「未来」展示 水素トラックや空飛ぶクルマ

5日、トヨタ自動車のブース。（上海＝新華社配信/陳浩明）

【新華社上海11月8日】中国上海市で開催中の中国国際輸入博覧会（輸入博）に設けられた自動車展示エリアがにぎわっている。テーマは「モビリティー、未来の無限の可能性」。自動運転、空飛ぶクルマ、新型エネルギー貯蔵などの分野から招かれた出展企業が、自動車の新たな技術やトレンド、製品を集中的に展示している。

中国輸入博、移動手段の「未来」展示 水素トラックや空飛ぶクルマ

7日、中国の電動垂直離着陸機（eVTOL）メーカー、時的科技（TCab Tech）のブースで披露されたeVTOL「E20」。（上海＝新華社記者/辛悦衛）

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7日、独自動車大手フォルクスワーゲン（VW）のブースに設けられた模擬コックピットを体験する来場者。（上海＝新華社配信/常能嘉）

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7日、トヨタ自動車が中国重型汽車集団（中国重汽集団）と共同開発した大型水素トラック。（上海＝新華社記者/辛悦衛）

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5日、スマートモビリティー体験エリア。（上海＝新華社配信/陳浩明）

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7日、ホンダの中国向け電気自動車（EV）「菀GT」。（上海＝新華社記者/辛悦衛）

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7日、中国の電動垂直離着陸機（eVTOL）メーカー、沃蘭特航空（VOLANT）のブースで披露されたeVTOL「VE25」の実物大胴体模型。（上海＝新華社記者/辛悦衛）

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7日、独自動車大手フォルクスワーゲン（VW）の自動車模型を見る来場者。（上海＝新華社配信/常能嘉）

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7日、独自動車大手メルセデス・ベンツの高級車「マイバッハS680」。（上海＝新華社配信/常能嘉）

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7日、トヨタ自動車「ランドクルーザープラド」のハイブリッド車（HV）モデル。（上海＝新華社記者/辛悦衛）

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7日、ホンダのプラグインハイブリッド車（PHEV）基幹システム「e:HEV」の模型を見る来場者。（上海＝新華社配信/常能嘉）

中国輸入博、移動手段の「未来」展示 水素トラックや空飛ぶクルマ

7日、自動運転レベル4（L4）対応の「ロボタクシー」。（上海＝新華社記者/辛悦衛）

中国輸入博、移動手段の「未来」展示 水素トラックや空飛ぶクルマ

7日、韓国・現代自動車のレーシングカー「エラントラN1」（左）と新型「エラントラN」。（上海＝新華社配信/常能嘉）

中国輸入博、移動手段の「未来」展示 水素トラックや空飛ぶクルマ

7日、独自動車大手BMWの電動セダン「i7」。（上海＝新華社記者/辛悦衛）