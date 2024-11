MLBロサンゼルス・ドジャースがXの公式アカウントを更新。先頃行われたワールドシリーズ優勝パレードで、大谷翔平、山本由伸ら、ドジャースの優勝メンバーがパレードを楽しむ姿を公開し、ファンを喜ばせている。

【映像】 大谷翔平&山本由伸の激レア映像

同アカウントが「When the Champs became content creators at the parade.」と紹介しつつ、優勝パレードの際に撮ったバスでの選手たちの姿を収めた動画を公開。その動画で大谷翔平と山本由伸は、ムーキー・ベッツやジョー・ケリーといったチームメイトたちとともにバスに乗り、お茶目な表情でカメラを“ドアップ”で覗き込んだり、穏やかな笑顔で沿道のファンに向って手を振る姿など、日頃、グラウンド上ではなかなか見ることができないリラックスした姿を披露し、ファンを喜ばせることとなった。

こうしたドジャースメンバーの姿に、日米のファンも注目。ネット上の野球ファンからは「I love you guys」「Shohei ohtani So sweet」「激レア映像やな」「めっちゃ楽しそうw」「破壊力ありすぎ」「かわいさの大渋滞」「尊い」「ずっと見てられる」「ド軍って良いチームだな」「どこにでも紛れるキケw」「微笑ましい」「素晴らしい」といった様々な反響が巻き起こっている。 (ABEMA『SPORTSチャンネル』)