C・ロナウドやフェリックス、B・フェルナンデスら順当選出のポルトガル代表26名が発表【UEFAネーションズリーグ】

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ポルトガルサッカー連盟(FPF)は8日、UEFAネーションズリーグ2024-25に臨むポルトガル代表メンバー26名を発表した。

ロベルト・マルティネス監督が率いるチームは4試合を終えて3勝1分けで首位に立っている。

今回のメンバーには、DFヌーノ・タヴァレス(ラツィオ)、DFチアゴ・ジャロ(ポルト)が復帰。その他、FWクリスティアーノ・ロナウド(アル・ナスル)やMFヴィティーニャ(パリ・サンジェルマン)、FWジョアン・フェリックス(チェルシー)、MFブルーノ・フェルナンデス(マンチェスター・ユナイテッド)、MFベルナルド・シウバ(マンチェスター・シティ)などは順当に選出された。

UNLでリーグA・グループ1に属するポルトガルは、15日にホームででポーランド代表戦、18日にアウェイでクロアチア代表戦を行う。

今回発表されたポルトガル代表メンバーは以下の通り。

◆ポルトガル代表メンバー26名



GK

ジオゴ・コスタ(ポルト)

ルイ・シウバ(レアル・ベティス/スペイン)

ジョゼ・サ(ウォルバーハンプトン/イングランド)

DF

トマス・アラウホ(ベンフィカ)

アントニオ・シウバ(ベンフィカ)

チアゴ・ジャロ(ポルト）

ジョアン・カンセロ(アル・ヒラル/サウジアラビア)

ヌーノ・メンデス(パリ・サンジェルマン/フランス)

ネウソン・セメド(ウォルバーハンプトン/イングランド)

ジオゴ・ダロト(マンチェスター・ユナイテッド/イングランド)

レナト・ヴェイガ(チェルシー/イングランド)

MF

ペドロ・ゴンサウヴェス(スポルティングCP)

オタビオ(アル・ナスル/サウジアラビア)

ジョアン・ネヴェス(パリ・サンジェルマン/フランス)

ヴィティーニャ(パリ・サンジェルマン/フランス)

ジョアン・パリーニャ(バイエルン/ドイツ)

ブルーノ・フェルナンデス(マンチェスター・ユナイテッド/イングランド)

マテウス・ヌネス(マンチェスター・シティ/イングランド)

ベルナルド・シウバ(マンチェスター・シティ/イングランド)

FW

クリスティアーノ・ロナウド(アル・ナスル/サウジアラビア)

ペドロ・ネト(チェルシー/イングランド)

ラファエル・レオン(ミラン/イタリア)

フランシスコ・コンセイソン(ユベントス/イタリア)

フランシスコ・トリンコン(スポルティングCP)

ジョアン・フェリックス(チェルシー/イングランド)