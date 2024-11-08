C・ロナウドやフェリックス、B・フェルナンデスら順当選出のポルトガル代表26名が発表【UEFAネーションズリーグ】
ポルトガルサッカー連盟(FPF)は8日、UEFAネーションズリーグ2024-25に臨むポルトガル代表メンバー26名を発表した。
ロベルト・マルティネス監督が率いるチームは4試合を終えて3勝1分けで首位に立っている。
今回のメンバーには、DFヌーノ・タヴァレス(ラツィオ)、DFチアゴ・ジャロ(ポルト)が復帰。その他、FWクリスティアーノ・ロナウド(アル・ナスル)やMFヴィティーニャ(パリ・サンジェルマン)、FWジョアン・フェリックス(チェルシー)、MFブルーノ・フェルナンデス(マンチェスター・ユナイテッド)、MFベルナルド・シウバ(マンチェスター・シティ)などは順当に選出された。
UNLでリーグA・グループ1に属するポルトガルは、15日にホームででポーランド代表戦、18日にアウェイでクロアチア代表戦を行う。
今回発表されたポルトガル代表メンバーは以下の通り。
GK
ジオゴ・コスタ(ポルト)
ルイ・シウバ(レアル・ベティス/スペイン)
ジョゼ・サ(ウォルバーハンプトン/イングランド)
DF
トマス・アラウホ(ベンフィカ)
アントニオ・シウバ(ベンフィカ)
チアゴ・ジャロ(ポルト）
ジョアン・カンセロ(アル・ヒラル/サウジアラビア)
ヌーノ・メンデス(パリ・サンジェルマン/フランス)
ネウソン・セメド(ウォルバーハンプトン/イングランド)
ジオゴ・ダロト(マンチェスター・ユナイテッド/イングランド)
レナト・ヴェイガ(チェルシー/イングランド)
MF
ペドロ・ゴンサウヴェス(スポルティングCP)
オタビオ(アル・ナスル/サウジアラビア)
ジョアン・ネヴェス(パリ・サンジェルマン/フランス)
ヴィティーニャ(パリ・サンジェルマン/フランス)
ジョアン・パリーニャ(バイエルン/ドイツ)
ブルーノ・フェルナンデス(マンチェスター・ユナイテッド/イングランド)
マテウス・ヌネス(マンチェスター・シティ/イングランド)
ベルナルド・シウバ(マンチェスター・シティ/イングランド)
FW
クリスティアーノ・ロナウド(アル・ナスル/サウジアラビア)
ペドロ・ネト(チェルシー/イングランド)
ラファエル・レオン(ミラン/イタリア)
フランシスコ・コンセイソン(ユベントス/イタリア)
フランシスコ・トリンコン(スポルティングCP)
ジョアン・フェリックス(チェルシー/イングランド)
ロベルト・マルティネス監督が率いるチームは4試合を終えて3勝1分けで首位に立っている。
今回のメンバーには、DFヌーノ・タヴァレス(ラツィオ)、DFチアゴ・ジャロ(ポルト)が復帰。その他、FWクリスティアーノ・ロナウド(アル・ナスル)やMFヴィティーニャ(パリ・サンジェルマン)、FWジョアン・フェリックス(チェルシー)、MFブルーノ・フェルナンデス(マンチェスター・ユナイテッド)、MFベルナルド・シウバ(マンチェスター・シティ)などは順当に選出された。
今回発表されたポルトガル代表メンバーは以下の通り。
◆ポルトガル代表メンバー26名
GK
ジオゴ・コスタ(ポルト)
ルイ・シウバ(レアル・ベティス/スペイン)
ジョゼ・サ(ウォルバーハンプトン/イングランド)
DF
トマス・アラウホ(ベンフィカ)
アントニオ・シウバ(ベンフィカ)
チアゴ・ジャロ(ポルト）
ジョアン・カンセロ(アル・ヒラル/サウジアラビア)
ヌーノ・メンデス(パリ・サンジェルマン/フランス)
ネウソン・セメド(ウォルバーハンプトン/イングランド)
ジオゴ・ダロト(マンチェスター・ユナイテッド/イングランド)
レナト・ヴェイガ(チェルシー/イングランド)
MF
ペドロ・ゴンサウヴェス(スポルティングCP)
オタビオ(アル・ナスル/サウジアラビア)
ジョアン・ネヴェス(パリ・サンジェルマン/フランス)
ヴィティーニャ(パリ・サンジェルマン/フランス)
ジョアン・パリーニャ(バイエルン/ドイツ)
ブルーノ・フェルナンデス(マンチェスター・ユナイテッド/イングランド)
マテウス・ヌネス(マンチェスター・シティ/イングランド)
ベルナルド・シウバ(マンチェスター・シティ/イングランド)
FW
クリスティアーノ・ロナウド(アル・ナスル/サウジアラビア)
ペドロ・ネト(チェルシー/イングランド)
ラファエル・レオン(ミラン/イタリア)
フランシスコ・コンセイソン(ユベントス/イタリア)
フランシスコ・トリンコン(スポルティングCP)
ジョアン・フェリックス(チェルシー/イングランド)