ÍûÅÐµ±¸µÁíÅý¤æ¤«¤ê¤Î¡Ö¸»¶½µí¡×¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤âÌä¤¤¹ç¤ï¤» ¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É»Ô¾ì¤Ë¾È½à¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÇÀ¶ÈÉô¡ÊÇÀ¶È¾Ê¡ËÃÜ»º»î¸³½ê¤Ï8Æü¡¢ÍûÅÐµ±¡Ê¤ê¤È¤¦¤¡Ë¸µÁíÅý¤æ¤«¤ê¤Î¡Ö¸»¶½µí¡×¤Ê¤É´±Ì±¤Î¶¨ÎÏ¤Ç°éÀ®¤·¤¿¿·ÉÊ¼ï2¼ï¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¸»¶½µí¡×¤ÏÎÌ»º²½¸å¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É»Ô¾ì¤Ø¤ÎÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Æ±½ê¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ÎÃÜ»º¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¸þ¾å¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸»¶½µí¡×¤ÏÆüËÜÅý¼£»þÂå¤ËÆüËÜ¤«¤é»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿ÌòÍÑ¼ï¤ò¥ë¡¼¥Ä¤È¤¹¤ëµí¤È¡¢ÂæÏÑ¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤ë¥Û¥ë¥¹¥¿¥¤¥ó¤ò¸òÇÛ¤µ¤»¤¿ÉÊ¼ï¡£2016Ç¯¡¢ÂæËÌ¤ÎÍÛÌÀ»³¹ñ²È¸ø±àÆâ¤Îú²Å·Ö¾¤ÇÊüËÒ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜÍ³Íè¤Îµí19Æ¬Á´¤Æ¤òÍûÅÐµ±´ð¶â²ñ¤¬¹ØÆþ¤·¡¢ÅìÉô¡¦²ÖÏ¡¸©Ë±ÎÓÄÃ¤Ë°Ü¤·¤¿¡£¸»¶½µí¤ÎÀ¸»º¤òÃ´¤¦¸»¶½µïÀ¸µ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¤½¤Î¿ô¤Ï200Æ¬Í¾¤ê¤ËÃ£¤·¤¿¡£·ÀÌóÇÀ²È¤È¶¦¤ËÈË¿£¤ò¿Ê¤á¡¢3Ç¯°ÊÆâ¤Ë1000Æ¬¤Þ¤ÇÁý¤ä¤¹Í½Äê¤Ç¡¢1ËüÆ¬¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤¹¤ì¤Ð¡¢»Ô¾ì¤Ø¤ÎÎ®ÄÌ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¸»¶½µïÀ¸µ»¤Î¾áíìÌ¾Áí·ÐÍý¡Ê¼ÒÄ¹¡Ë¤Ï¡¢¸»¶½µí¤ÎÆù¼Á¤Ï´Å¤¯¡¢·ìÅý¾å¤Ç¤â½ã·ì¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¡£ÆüËÜ¤ä¥Ù¥È¥Ê¥à¤«¤é¤âÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤ê¡¢¸»¶½µí¤ÎÀº±Õ¤òÍ¢½Ð¤¹¤ë·Á¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤ÆÀ¸»º¤·¡¢ÂæÏÑ¤ËµÕÍ¢Æþ¤·¤Æ¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤·¤¿¡£Áá¤±¤ì¤Ð2Ç¯¤Ç¥¹¥±¡¼¥ë²½¡Êµ¬ÌÏ¤Î³ÈÂç¤Ç¼ý±×À¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¡Ë¤¬²ÄÇ½¤À¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÃÜ»º»î¸³½ê¤Ï¡ÖÊ¿Ô¾¹õÆÚ¡×¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£½ÕÈ¯À®ÃÜËÒ¾ì¤¬2008Ç¯¤«¤éÂæÏÑ³ÆÃÏ¤Î¹õÆÚ¤òÇã¤¤Æþ¤ì¡¢Æ±½ê¤äÂæÏÑÂç³Ø¤Î²¦ÐÐ²Ú¶µ¼ø¤é¤È¶¦¤Ë°éÀ®¤·¤¿¡£½ÕÈ¯À®¤ÎÍû±É½ÕÁí·ÐÍý¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ê¿Ô¾¹õÆÚ¤Ï¥³¥é¡¼¥²¥ó¤Î´ÞÍÎÌ¤¬»ÔÈÎ¤ÎÇòÆÚ¤ä¥¤¥Ù¥ê¥³ÆÚ¤Î1.5ÇÜ¤Ë¾å¤ê¡¢´Å¤ß¤â4ÇÜ¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤Ç¤Ë²Ã¹©ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¢½Ð¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¡¢Ç¯´Ö5ËüÆ¬¤ÎÀ¸»º¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡ÊÍÌ½ÊïÜ¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
¡Ö¸»¶½µí¡×¤ÏÆüËÜÅý¼£»þÂå¤ËÆüËÜ¤«¤é»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿ÌòÍÑ¼ï¤ò¥ë¡¼¥Ä¤È¤¹¤ëµí¤È¡¢ÂæÏÑ¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤ë¥Û¥ë¥¹¥¿¥¤¥ó¤ò¸òÇÛ¤µ¤»¤¿ÉÊ¼ï¡£2016Ç¯¡¢ÂæËÌ¤ÎÍÛÌÀ»³¹ñ²È¸ø±àÆâ¤Îú²Å·Ö¾¤ÇÊüËÒ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜÍ³Íè¤Îµí19Æ¬Á´¤Æ¤òÍûÅÐµ±´ð¶â²ñ¤¬¹ØÆþ¤·¡¢ÅìÉô¡¦²ÖÏ¡¸©Ë±ÎÓÄÃ¤Ë°Ü¤·¤¿¡£¸»¶½µí¤ÎÀ¸»º¤òÃ´¤¦¸»¶½µïÀ¸µ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¤½¤Î¿ô¤Ï200Æ¬Í¾¤ê¤ËÃ£¤·¤¿¡£·ÀÌóÇÀ²È¤È¶¦¤ËÈË¿£¤ò¿Ê¤á¡¢3Ç¯°ÊÆâ¤Ë1000Æ¬¤Þ¤ÇÁý¤ä¤¹Í½Äê¤Ç¡¢1ËüÆ¬¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤¹¤ì¤Ð¡¢»Ô¾ì¤Ø¤ÎÎ®ÄÌ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
ÃÜ»º»î¸³½ê¤Ï¡ÖÊ¿Ô¾¹õÆÚ¡×¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£½ÕÈ¯À®ÃÜËÒ¾ì¤¬2008Ç¯¤«¤éÂæÏÑ³ÆÃÏ¤Î¹õÆÚ¤òÇã¤¤Æþ¤ì¡¢Æ±½ê¤äÂæÏÑÂç³Ø¤Î²¦ÐÐ²Ú¶µ¼ø¤é¤È¶¦¤Ë°éÀ®¤·¤¿¡£½ÕÈ¯À®¤ÎÍû±É½ÕÁí·ÐÍý¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ê¿Ô¾¹õÆÚ¤Ï¥³¥é¡¼¥²¥ó¤Î´ÞÍÎÌ¤¬»ÔÈÎ¤ÎÇòÆÚ¤ä¥¤¥Ù¥ê¥³ÆÚ¤Î1.5ÇÜ¤Ë¾å¤ê¡¢´Å¤ß¤â4ÇÜ¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤Ç¤Ë²Ã¹©ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¢½Ð¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¡¢Ç¯´Ö5ËüÆ¬¤ÎÀ¸»º¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡ÊÍÌ½ÊïÜ¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë