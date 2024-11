高嶺のなでしこが、2025年1月24日(金)から全国公開する映画『悪鬼のウイルス』の主題歌を担当することが、2周年記念ZeppTOUR2024<瞬きさえ忘れる。>後夜祭にて発表された。後夜祭後半には急遽スペシャルサポーターを務める村重杏奈からのコメントが流れる一幕があり、そこで初めて今回の新曲「アイのウイルス」が映画『悪鬼のウイルス』の主題歌に決まったことを発表。そして同会場にて楽曲を初披露した。

2ndシングル『I’M YOUR IDOL / アドレナリンゲーム』2024年12月11日(水)発売スペシャル盤A【CD+スペシャルBOOK+トレーディングカード】VIZL-2372 ¥3,300(税抜価格 ¥3,000)〔CD〕1.I'M YOUR IDOL 2.アドレナリンゲーム 3.アイのウイルス 4.モテチェン! 5.I'M YOUR IDOL - instrumental - 6.アドレナリンゲーム - instrumental - 7.アイのウイルス - instrumental - 8.モテチェン! - instrumental -〔BOOK〕対照的な表題2曲の世界観を閉じ込めた貴重なMVオフショットや楽曲を深掘るQ&A、歌割り付き歌詞などファン必読の内容。(スペシャル盤A・B共通)〔トレーディングカード〕「I’M YOUR IDOL」MV衣装の各メンバーソロ絵柄10種+当たり付き1種(スペシャル盤A・B共通)の全11種からランダムで1枚スペシャル盤B【CD+スペシャルBOOK+トレーディングカード】VIZL-2373 ¥3,300(税抜価格 ¥3,000)〔CD〕1.I'M YOUR IDOL 2.アドレナリンゲーム 3.アイのウイルス 4.私より好きでいて 5.I'M YOUR IDOL - instrumental - 6.アドレナリンゲーム - instrumental - 7.アイのウイルス - instrumental - 8. 私より好きでいて - instrumental -〔BOOK〕対照的な表題2曲の世界観を閉じ込めた貴重なMVオフショットや楽曲を深掘るQ&A、歌割り付き歌詞などファン必読の内容。(スペシャル盤A・B共通)〔トレーディングカード〕「アドレナリンゲーム」MV衣装の各メンバーソロ絵柄10種+当たり付き1種(スペシャル盤A・B共通)の全11種からランダムで1枚初回限定盤A【CD+DVD】VIZL-2374 ¥2,750(税抜価格 ¥2,500)〔CD〕1.I'M YOUR IDOL 2.アドレナリンゲーム 3.アイのウイルス 4.モテチェン! 5.I'M YOUR IDOL - instrumental - 6.アドレナリンゲーム - instrumental - 7.アイのウイルス - instrumental - 8.モテチェン! - instrumental -〔DVD〕2ndシングル発売記念メンバーだけのBBQロケ動画〈前編〉初回限定盤B【CD+DVD】VIZL-2375 ¥2,750(税抜価格 ¥2,500)〔CD〕1.I'M YOUR IDOL 2.アドレナリンゲーム 3.アイのウイルス 4.私より好きでいて 5.I'M YOUR IDOL - instrumental - 6.アドレナリンゲーム - instrumental - 7.アイのウイルス - instrumental - 8. 私より好きでいて - instrumental -〔DVD〕2ndシングル発売記念メンバーだけのBBQロケ動画〈後編〉たかねこ盤【CDのみ】VICL-37753 定価¥1,300(税抜価格 ¥1,182)〔CD〕1.I'M YOUR IDOL 2.アドレナリンゲーム 3.アイのウイルス 4.I'M YOUR IDOL - instrumental - 5.アドレナリンゲーム - instrumental - 6.アイのウイルス - instrumental -ソロ盤【CDのみ】※VOS限定商品NCS-10304 定価¥1,300(税抜価格 ¥1,182)〔CD〕1.I'M YOUR IDOL 2.アドレナリンゲーム 3.アイのウイルス 4.I'M YOUR IDOL - instrumental - 5.アドレナリンゲーム - instrumental - 6.アイのウイルス - instrumental -【VICTOR ONLINE STORE限定商品】・ソロ盤(CD):¥1,300(税込) ※ランダムジャケット10種・ソロ盤 コンプリートセット(10CD):¥13,000(税込)ソロ盤 コンプリートセット販売期間:販売中〜10/31(木)23:59〈VICTOR ONLINE STORE限定バンドル〉・たかねこ盤(CD)+オリジナルトランプ:¥2,200(税込)販売期間:販売中〜10/31(木)23:59