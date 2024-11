リヴァプールに所属するエジプト代表FWは去就が注目されている。



『Fichajes』によると、アル・ヒラルとバルセロナは来夏の移籍市場でリヴァプールに所属する32歳のエジプト代表FWモハメド・サラーの獲得を目指すという。



2017年7月からリヴァプールに在籍するサラーはここまで公式戦通算365試合に出場し、220ゴールを記録。長年に渡ってユルゲン・クロップ前監督と共にクラブの一時代を築くなど、まさにクラブのレジェンドの1人として活躍し続けている。





Every angle of THAT @MoSalah winner @LucozadeSport | #Ad pic.twitter.com/vpaU5saW9C