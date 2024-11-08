＜個人投資家の予想＞ 11月08日 20時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7719) 東京衡機 東証スタンダード
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(3808) ＯＫウェイヴ 名証ネクスト
(5801) 古河電 東証プライム
(3189) ＡＮＡＰ 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(269A) Ｓａｐｅｅｔ 東証グロース
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(4208) ＵＢＥ 東証プライム
(5108) ブリヂストン 東証プライム
(1808) 長谷工 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7719) 東京衡機 東証スタンダード
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(3808) ＯＫウェイヴ 名証ネクスト
(5801) 古河電 東証プライム
(3189) ＡＮＡＰ 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(269A) Ｓａｐｅｅｔ 東証グロース
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(4208) ＵＢＥ 東証プライム
(5108) ブリヂストン 東証プライム
(1808) 長谷工 東証プライム
出所：MINKABU PRESS