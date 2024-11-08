本日の【上場来高値更新】 味の素、テルモなど38銘柄 本日の【上場来高値更新】 味の素、テルモなど38銘柄



本日の日経平均株価は、米ハイテク株高を受け、業績好調銘柄を中心に買いが優勢となり、前日比118円高の3万9500円と反発した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は38社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、好調な業績に加えて自社株買いと株式分割の発表が好感された味の素 <2802> [東証Ｐ]、円安効果で25年3月期業績見通しを上方修正したテルモ <4543> [東証Ｐ]、今期業績・配当予想を上方修正し34年ぶりに高値を塗り替えたシンフォニア テクノロジー <6507> [東証Ｐ]、7～9月期の最終利益は2.7倍で着地したゼロ <9028> [東証Ｓ]など。そのほか、中国塗料 <4617> [東証Ｐ]は5日連続で高値を更新した。



※22年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<1775> Ｅ＆Ｃ 東Ｓ 建設業

<1939> 四電工 東Ｐ 建設業

<1973> ＮＥＳＩＣ 東Ｐ 情報・通信業

<2327> ＮＳＳＯＬ 東Ｐ 情報・通信業

<2802> 味の素 東Ｐ 食料品

<2806> ユタカフーズ 東Ｓ 食料品

<2991> ランドネット 東Ｓ 不動産業

<3299> ムゲンＥ 東Ｓ 不動産業

<3663> セルシス 東Ｐ 情報・通信業

<4204> 積水化 東Ｐ 化学



<4432> ウイングアク 東Ｐ 情報・通信業

<4439> 東名 東Ｓ 情報・通信業

<4543> テルモ 東Ｐ 精密機器

<4617> 中国塗 東Ｐ 化学

<4626> 太陽ＨＤ 東Ｐ 化学

<4684> オービック 東Ｐ 情報・通信業

<4768> 大塚商会 東Ｐ 情報・通信業

<5393> ニチアス 東Ｐ ガラス土石製品

<5803> フジクラ 東Ｐ 非鉄金属

<6088> シグマクシス 東Ｐ サービス業



<6098> リクルート 東Ｐ サービス業

<6507> シンフォニア 東Ｐ 電気機器

<6744> 能美防災 東Ｐ 電気機器

<6857> アドテスト 東Ｐ 電気機器

<7157> ライフネット 東Ｇ 保険業

<7419> ノジマ 東Ｐ 小売業

<7867> タカラトミー 東Ｐ その他製品

<7911> ＴＯＰＰＡＮ 東Ｐ その他製品

<8059> 第一実 東Ｐ 卸売業

<8136> サンリオ 東Ｐ 卸売業



<9028> ゼロ 東Ｓ 陸運業

<9069> センコーＨＤ 東Ｐ 陸運業

<9072> ニッコンＨＤ 東Ｐ 陸運業

<9602> 東宝 東Ｐ 情報・通信業

<9605> 東映 東Ｐ 情報・通信業

<9619> イチネンＨＤ 東Ｐ サービス業

<9759> ＮＳＤ 東Ｐ 情報・通信業

<9936> 王将フード 東Ｐ 小売業



株探ニュース

