ももいろクローバーZのライブアルバム『ももいろクリスマス2023 PLAYERS (Live at さいたまスーパーアリーナ 2023.12.24)』が、11月15日0時より各音楽配信サービスにて配信されることが決定した。本アルバムは、2023年12月23日・24日の2日間にわたって開催されたクリスマスライブ<ももいろクリスマス2023 PLAYERS>のうち、DAY2でパフォーマンスされた楽曲が音源化されたライブアルバム。

DIGITAL ALBUM『ももいろクリスマス2023 PLAYERS (Live at さいたまスーパーアリーナ 2023.12.24)』



特設サイト:https://mcz-release.com/live/momoiro_xmas_2023/配信リンク一覧:https://mcz.lnk.to/Xmas23LIVE「Apple MusicのみDolby Atmos®対応」音源となります。収録内容M-01. ももクリ2023 OPENING (Live at さいたまスーパーアリーナ 2023.12.24)M-02. momo (Live at さいたまスーパーアリーナ 2023.12.24)M-03. LOST CHILD (Live at さいたまスーパーアリーナ 2023.12.24)M-04. Re:volution (Live at さいたまスーパーアリーナ 2023.12.24)M-05. L.O.V.E (Live at さいたまスーパーアリーナ 2023.12.24)M-06. PLAY! (Live at さいたまスーパーアリーナ 2023.12.24)M-07. 誓い未来 (Live at さいたまスーパーアリーナ 2023.12.24)M-08. ゲッダーン! (Live at さいたまスーパーアリーナ 2023.12.24)M-09. ショービズ (Live at さいたまスーパーアリーナ 2023.12.24)M-10. BLAST! (Live at さいたまスーパーアリーナ 2023.12.24)M-11. HAND (Live at さいたまスーパーアリーナ 2023.12.24)M-12. 加藤いづみとゴスペルシンガーズによる聖なる夜の合唱会 (Live at さいたまスーパーアリーナ 2023.12.24)M-13. 真冬のサンサンサマータイム (Live at さいたまスーパーアリーナ 2023.12.24)M-14. サンタさん -ZZ ver.- (Live at さいたまスーパーアリーナ 2023.12.24)M-15. 泣いちゃいそう冬 (Live at さいたまスーパーアリーナ 2023.12.24)M-16. 走れ! -ZZ ver.- (Live at さいたまスーパーアリーナ 2023.12.24)M-17. 空のカーテン (Live at さいたまスーパーアリーナ 2023.12.24)M-18. 黒い週末 (Live at さいたまスーパーアリーナ 2023.12.24)M-19. 今宵、ライブの下で (Live at さいたまスーパーアリーナ 2023.12.24)M-20. 桃色空 (Live at さいたまスーパーアリーナ 2023.12.24)M-21. ロードショー (Live at さいたまスーパーアリーナ 2023.12.24)M-22. overture 〜ももいろクローバーZ参上!!〜 (Live at さいたまスーパーアリーナ 2023.12.24)M-23. MONONOFU NIPPON feat. 布袋寅泰 (Live at さいたまスーパーアリーナ 2023.12.24)M-24. 白い風 (Live at さいたまスーパーアリーナ 2023.12.24)M-25. また逢う日まで (Live at さいたまスーパーアリーナ 2023.12.24)