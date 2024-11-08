A夏目、垣根のない表現を標榜したEP『OVER RAP』を11/20リリース
ラッパー・A夏目が、配信EP『OVER RAP』を11月20日にリリースする。
4月リリースのメジャー1stアルバム『Gum』に続くEP『OVER RAP』は、枠組みを超えて柔軟に表現された全5曲を収録。少年時代を地元熊本で共に過ごした盟友キズナ、eyhaと絡み合う火の国Rap三重奏「OVER RAP feat.キズナ, eyha」を筆頭に、NaBTok提供によるローファイで小気味良いビートが印象的な新曲「FLEX」、大阪出身4ピースバンド、ハク。やチル系シンガー、Melといった同世代アーティストとの共作の他、『Gum』収録の「Bubble gum」をドラスティックにアレンジした「Bubble gum - Night remix」が収録される。
リリース情報
発売日：2024年11月20日
https://anatsume.lnk.to/OVERRAP_EP
収録曲：
1.OVER RAP feat. キズナ, eyha
作詞：A夏目／キズナ／eyha 作曲：A夏目／キズナ／eyha／Taro Ishida 編曲：Taro Ishida
2.青いとばり feat. ハク。
作詞：A夏目／あい 作曲：A夏目／Taro Ishda
3.FLEX
作詞：A夏目 作曲：A夏目／NaBTok 編曲：NaBTok
4.two feat. Mel
作詞：Ａ夏目／Mel 作曲：Ａ夏目／Mel／Yuta Hashimoto 編曲：Yuta Hashimoto
5.Bubble gum - Night remix
作詞：Ａ夏目 作曲：Taro Ishida 編曲：Taro Ishida
ライブ・イベント情報
日時：2024年11月30日(土) OPEN 16:30／START 17:00
会場：熊本NAVARO
出演：A夏目／キズナ／eyha and more...
チケット：一般 \3,500+1drink 学生 \3,000+1drink
関連リンク
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