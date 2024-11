家庭用全自動コーヒーマシン購入で賞品プレゼント！ブルーマチックジャパン「JURA Winter Campaign 2024」

ブルーマチックジャパンは、世界のプレミアム全自動コーヒーマシンをリードするスイスのJURAが、JURAならではのコーヒーライフを拡げる素敵な商品があたる「JURA Winter Campaign 2024」を、2024年11月20日から2024年12月31日に開催します。

ブルーマチックジャパン「JURA Winter Campaign 2024」

革新的なアイディアとシンプリシティを極めた美しいデザイン、パーフェクトなコーヒーの味が世界50ヶ国以上で認められ、累計800万台以上のコーヒーマシンをお届けしているJURA。

期間中に対象の家庭用全自動コーヒーマシンを購入した方を対象にしたキャンペーンです。

【キャンペーン概要】

期間中に対象マシンを購入したお客様(先着200名)に素敵な賞品をプレゼント

開催期間:2024年11月20日(水)〜2024年12月31日(火)まで

※一部店舗の除く。

【プレゼント商品】

●Juraオリジナルカップ/断熱ダブルウォールグラス2個セット

ウィンターキャンペーン限定のJURAオリジナルカップ。

※非売品

●Juraオンラインショップで使えるクーポン(5,500円分)

※お1人様1回限りの利用になります

対象商品:

・Z10

・E6

・E8(Dark Inox/Chrome)

・ENA8(Full Metropolitan Black/Full Nordic White)

・ENA4(Full Metropolitan Black/Full Nordic White)

応募方法について

JURA公式LINEからウィンターキャンペーンをクリック。

キャンペーン申込みページにアクセスいただき、簡単なアンケートに答えるだけで応募完了です。

お客様情報の入力と購入証明書のアップロードをいただきます。

※プレゼントの発送は2024年11月下旬以降順次発送予定です。

詳細: https://jura-jp.com/pages/winter-c2024

※注意事項

・購入対象は、日本国内のみとなります。

・オークションや中古品、個人売買での製品はキャンペーンの対象外となります。

・詳しくはキャンペーン実施中の販売店スタッフまでお問い合わせください。

