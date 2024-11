明治神宮 参道「フォレストテラス明治神宮」脇にて ！赤飯文化啓発協会「お赤飯の無料頒布」

一般社団法人 赤飯文化啓発協会は、2024年11月23日「お赤飯の日」に明治神宮 参道「フォレストテラス明治神宮」脇でお赤飯の無料頒布を行います。

■実施概要

日時 :2024年11月23日(祝・土) (1)11:00〜/(2)14:00〜

場所 :明治神宮 参道「フォレストテラス明治神宮」脇

※第一鳥居(原宿口)より徒歩約8分

頒布数量:各900食

※先着順となります。

古くは皇極天皇(642年即位)の時代より、11月23日の新嘗祭(にいなめさい)にお赤飯の起源といわれる赤米などの五穀を、その年の収穫に感謝を込めて奉納したといわれます。

今でも、11月23日に全国各地で五穀を奉る伝統が継承されており、明治神宮でも毎年盛大に新嘗祭が行われます。

11月23日は勤労感謝の日として制定されており、勤労を尊び、生産を祝い、国民が互いに感謝しあう日です。

その11月23日に、働く人や家族を労う「ありがとう」の気持ちを込めて、みんなでお赤飯を食べてもらいたいという想いとともに、古来より日本人の慶びの食事に、ハレの日の食卓に欠かせなかったお赤飯の歴史と伝統の継承を目的として、2010年に「お赤飯の日」を制定しました。

本年もお赤飯文化を広く啓発すべくお赤飯の無料頒布を実施します。

当日は、より身近に感じられるよう、お赤飯の原料であるもち米、小豆、小豆の煮汁などの展示や、お赤飯の歴史、日本のご当地お赤飯の紹介も行います。

