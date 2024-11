Synology Japanのエンタープライズ向け会場イベント『Synology Solution Day 2024』が、11月14日に東京都・港区の東京ポートシティ竹芝 1Fポートホールで開催されます。

Synology Solution Day 2024

開催日時 : 11月14日(木) 14:00〜18:00(13:00開場)

会場 : 東京ポートシティ竹芝 1Fポートホール

(〒105-7501 東京都港区海1-7-1

東京ポートシティ竹芝 オフィスタワー1階)

アクセス : JR/東京モノレール浜松町駅 北口より徒歩4分

ゆりかもめ竹芝駅 デッキ直通徒歩2分

都営大門駅 B2出口より徒歩5分

参加費 : 無料

参加対象 : ビジネスユーザー、システムインテグレーター、

ソリューションプロバイダー

主催 : Synology Japan株式会社

申込方法 : 公式サイトより参加登録

ビジネスにおけるデータの重要性が日々高まり続けると同時に、データ損失における企業への影響は年々増え続けています。

さらに、人手不足などの問題もまた対応が求められています。

これら企業が直面するエンタープライズITの課題を一気に解決できるSynologyの次世代ストレージを紹介。

■参加者特典

イベント終了後のアンケートに回答した方の中から、抽選で3名様にDS224+とHAT3300-2TB 2台のセットがプレゼントされます。

当選した方にはイベント終了後、メールにてご連絡します。

■ソリューションハイライト

【ストレージとデータ管理】

生成AIのような新たなテクノロジーの台頭により、ビジネスで取り扱うデータは増加の一途をたどる一方です。

膨大なデータをセキュアで効率的に管理することは企業の成長の鍵になってくるといえるでしょう。

さらに、サイバーセキュリティの脅威からもデータを保護して常に利用可能な状態を保つことも重要となります。

セキュアなデータ管理を実現するSynologyのセキュリティへの取組、超大容量データの効率的な管理を実現する自動階層化技術、そして大規模な多国籍企業にも対応するコスト効率のよい多拠点同期を実現するハイブリッド運用など、ビジネスの成長を促進するセキュアで効率的なストレージ戦略を紹介します。

【ビジネスの生産性】

チームのコラボレーションを合理化し、アクセシビリティや使いやすさを確保することで生産性を向上することができます。

Synologyのプライベートクラウドソリューションは、チームのメンバーが世界中どこにいても同じデータにアクセスし、同時に作業を行えるコラボレーションツールにより組織の生産性を向上させます。

さらに、スライドやドキュメント、スプレッドシートに搭載される生成AI機能の活用により、いかに組織の生産性を最大化できるか紹介します。

【データ保護】

企業の事業継続性を脅かすランサムウェアなどのサイバー攻撃は依然として猛威を振るっています。

さらに、地震や火災などの自然災害も脅威となります。

これらの脅威に備え、事業の継続性を確保することは現代のビジネスにおいて必要不可欠です。

Synologyのデータ保護に特化したアプライアンスを使えば、あらゆるワークロードを保護し、バックアップデータの検証と定期的な復旧訓練を実施できます。

堅牢な3-2-1-1-0データ保護戦略を実施し、企業の財産であるデータを保護し、障害発生時には確実に復旧できるようして、事業の継続性を確保する方法を紹介します。

【ビデオ監視】

物理資産の保護や店舗の運営改善、マーケティングに役立つ情報収集など、今やビジネスにおけるビデオ監視システムのニーズは多岐にわたります。

さらに、人手不足が叫ばれる昨今、省力化された効率的な監視システムが必要とされています。

Synologyのビデオ監視システムを使えば、中央管理システムで多拠点監視を実現し、いつでもどこからでも監視できます。

また、AIを活用したより高度な映像解析により、監視業務を最大限効率化したり現場を定量化したりできます。

さらに、新しいVSaaSソリューションでより幅広いニーズに応えます。

Synologyのワンストップ監視エコシステムでニーズに合った効率的な監視システムを構築する方法を紹介します。

