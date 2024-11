【東京eスポーツフェスタ2025(決勝大会)】日程:2025年1月10日~12日まで会場:東京ビッグサイト南1・2ホール(江東区有明3-11-1)

東京eスポーツフェスタ実行委員会は、イベント「東京eスポーツフェスタ2025」のeスポーツ競技大会6種目の予選・決勝大会の日程を公開した。

「東京eスポーツフェスタ2025」ではeスポーツの普及と関連産業の振興を目的として、eスポーツの競技大会と関連産業展示会。競技種目は「WBSC eBASEBALLパワフルプロ野球」、「グランツーリスモ7」、「太鼓の達人 ドンダフル フェスティバル」、「パズドラ」、「ぷよぷよ eスポーツ」、「モンスターストライク」の6種目。各部門1位の参加者・チームには“東京都知事杯”を贈呈される。

各競技へのエントリーは公式ウェブサイトからの応募となる。

□「東京eスポーツフェスタ2025」

eスポーツ競技大会実施詳細

WBSC eBASEBALLパワフルプロ野球

・オンライン予選

オンライン予選(1):12月2日12時~12月8日23時59分

オンライン予選(2):12月9日12時~12月15日23時59分

※ゲーム内機能にて実施いたします

・エントリー

12月12日~12月22日まで

※エントリーのあった中から、各オンライン予選の成績上位8名ずつが決勝大会に進出します

・決勝大会

2025年1月12日

大会形式:16名によるシングルエリミネーショントーナメント

・参加者上限

無制限

グランツーリスモ7

・エントリー

11月18日~12月6日23時59分まで

・オンライン予選

12月21日

・決勝大会

2025年1月12日

・参加者上限

120名(先着)

太鼓の達人 ドンダフル フェスティバル

<一般部門>

・オンライン予選

11月18日~12月8日23時59分まで

・エントリー

11月18日~12月8日23時59分まで

※エントリーのあった中から、期間内に獲得した課題曲の最高スコア上位8名が当日会場予選に進出となります

・当日会場予選 2025年1月11日

大会形式:20分間プレイし指定された課題曲2曲の合計スコア上位4名が決勝大会に進出。

・決勝大会

2025年1月11日

大会形式:課題曲2曲の合計スコアを競うシングルエリミネーショントーナメント

<親子部門>

・オンライン予選

開催いたしません

・当日会場予選 2025年1月11日

大会形式:20分間プレイし指定された課題曲2曲の合計スコア上位2組が決勝大会に進出。

・決勝大会

2025年1月11日(土)

大会形式:課題曲1曲のスコアを競う決勝戦。

・参加者上限

<一般部門>

無制限

<親子部門>

15組(抽選)

※一般部門は1名、親子部門は2名1組でのエントリーとなります

パズドラ

・エントリー

11月13日~12月2日11時59分まで

・オンライン予選

11月25日~12月1日23時59分まで

大会形式:ゲーム内「ランキングダンジョン」を用いたスコアアタックの結果上位144名が決勝大会に進出。

※決勝大会に進出できるのはエントリーを完了した方に限ります

・決勝大会

2025年1月11日

大会形式:

4人でガチ【対戦】を用いて実施。

1回戦では144名を36グループ×4名に分け、各グループの上位1名が2回戦へ進出。

2回戦では36名を9グループ×4名に分け、各グループの上位1名が3名1グループで行われる準決勝へ進出。各グループを勝ち抜いた3名が決勝戦で優勝を争います。

・参加者上限

無制限

ぷよぷよ eスポーツ

・エントリー

一次募集

11月25日~12月15日23時59分まで

二次募集

12月16日~2025年12月22日23時59分まで

※一次募集で参加者上限に達した場合、二次募集は実施しません

・当日会場予選

2025年1月12日

大会形式:参加者をブロック分けし総当たり戦で実施。

各ブロックにおける成績上位者を選出し、計16名が決勝大会に進出します。

・決勝大会

2025年1月12日

大会形式:16名による5勝先取のシングルエリミネーショントーナメントを実施

・参加者上限

128名(抽選)

モンスターストライク

・エントリー

12月2日~2025年1月5日23時59分まで

・当日会場予選

2025年1月11日

大会形式:スイスドロー最大5回戦

「モンスターストライク スタジアム」の対戦モードを用いて、指定されたステージのクリア時間を競います。最大5回戦終了後、上位32組が決勝大会に進出となります。

※一部同じ勝利数となったチームの順位決定に別途タイムアタックを実施します

・決勝大会

2025年1月11日

大会形式:32組によるシングルエリミネーショントーナメント

※1回戦~準々決勝はBo1、準決勝~決勝はBo3で実施

