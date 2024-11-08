¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤Çº§ÌóÇË´þ¡Ä¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÎ©¤ÁÄ¾¤ì¤Ð¤¤¤¤¡© Çº¤àÁêÃÌ¼Ô¤Ë¡È¿ÍÀ¸¤ÎÀèÇÚ¡É¤«¤é¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹Â³¡¹
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î½»µÈÈþµª¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤ÎÀ¸¥ï¥¤¥É¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖBlue Ocean¡×¡ÊËè½µ·îÍË¡Á¶âÍË 9:00¡Á11:00¡Ë¡£Ëè½µ¶âÍËÆü¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¡ÖÂô°æÀ½Ìô presents ¥ª¥È¥Ê¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤âÁêÃÌ¼¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¤ªÇº¤ß¤ò¡¢Blue Ocean¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
11·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¡Öº§ÌóÇË´þ¤«¤é¤ÎÎ©¤ÁÄ¾¤ê¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÁêÃÌ¡ä
ºòÇ¯11·î¤«¤éÆþÀÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÆ±À³¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£ÈÕ¡¢ÌëÆ¨¤²¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ØÎØ¤äÆ±À³¤¹¤ë²È¤ò·è¤á¤ë¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢»ä¤Î°Õ¸«¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÄÌ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¸þ¤³¤¦¤«¤é¤Ï¤Ê¤¼¤«¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È·ëº§¤ÏÌµÍý¤À¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±À³²ò¾Ã¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤â¡Ö°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÆÍ¤Ã¤Ñ¤Í¤é¤ì¡¢³°¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦µ¡²ñ¤òÀß¤±¤ì¤Ðµã¤«¤ì¤ÆÏÃ¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤»¤ó¡£ÀèÆü¡¢ÅÜÌÄ¤é¤ì¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÁªÂò»è¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºÐ¤ÇÃù¶â¤ò¤Û¤Ü¥¼¥í¤Ë¤·¤ÆÆÈ¿È¤ËÉñ¤¤Ìá¤ë¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ä¤é¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡¢µ¤¤òÈ´¤¯¤ÈÈá¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤Çº§ÌóÇË´þ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÎ©¤ÁÄ¾¤ë¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÊÅìµþÅÔ 30Âå¸åÈ¾ ½÷À ²ñ¼Ò°÷¡Ë
¤³¤ÎÁêÃÌ¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î½»µÈ¤Ï¡Ö°ìÅÙÎ¥¤ì¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È°ú¤Ã±Û¤·¤â¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡×¤È´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢¤¤¤¤¿Í¤ÏÉ¬¤º¸«¤Ä¤«¤ë¤ÈÎå¤Þ¤¹°ìÊý¤Ç¡¢¸½ºß½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÁêÃÌ¼Ô¤Î¿´¤Î·ò¹¯¤È¿È¤Î°ÂÁ´¤òµ¤¸¯¤¦½»µÈ¡£¡ÖÈ´¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤Ï¤Ê¤¤¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ìµ»ö¤ËÆ±À³²ò¾Ã¤¬½ª¤ï¤ë¤³¤È¤òµ§¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤ÎÁêÃÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¿´¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë
¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¯¸Â¤ê¡¢¤½¤ÎÊý¤È¤Ïµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶âÁ¬Åª¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤ªµ¤»ý¤Á¤Î¤Û¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»ä¤Ï¡Ö¤¤¤¤ÍÎÉþ°ì¼°¡×¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈÀáÌó»Ö¸þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö°Â¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤è¤êÁÇÅ¨¤Ë¸«¤¨¤ëÉþ¤ò¥ï¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥ÈÇã¤ª¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤í¤¤¤í¤È¸«¤Æ¤Þ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤¤¤À¤Î»þ´Ö¤¬¤¤¤¤µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤ª¶â¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤È¤ª¶â¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤¢¤È¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¤ò´Ñ¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»þ´Ö¤ÏÉ¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ê¿ÀÆàÀî¸© 50ÂåÁ°È¾ ½÷À ²ñ¼Ò°÷¡Ë
¢¡¿·Å·ÃÏ¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤ò
»ä¤â35ºÐ¤¯¤é¤¤¤Îº¢¤Ë³°¹ñ¿Í¤ÎÈà»á¤ÈÊÌ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·ëº§¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Îº¬ËÜ¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤ÏÍ¥¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤Ë°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ê¤³¤È¤ÇÆÍÁ³¥¥ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ð¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÊÌ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢½»¤à¹ñ¤òÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£½»¤à¹ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤½¤Î¹ñ¤ÎÊ¸²½¤ä½¬´·¤Ë´·¤ì¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÆÀÚ¤ÊÊý¤Ë½ä¤ê²ñ¤¨¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¬½»¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª»Å»ö¤Ï²¿¤È¤«¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÊÂçºåÉÜ 50ÂåÁ°È¾ ½÷À ²ñ¼Ò°÷¡Ë
¢¡¼«Ê¬¤ÎÁªÂò¤ÏÀµ¤·¤¤¤ÈÀ¼¤Ë¤¹¤ë
¤Þ¤º¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬·èÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÂçÀ¼¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸ÀÎî¤Ç¤¹¡£
»ä¤â30Âå¤Ë¤Ä¤é¤¤ÊÌ¤ì¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£1¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¼ä¤·¤¤Ìë¤Ï¡¢¥¸¥à¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢1¿ÍÌÛ¡¹¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢»ä¤À¤±¤¬1¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤º¤ÄÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¡Ê¿ÀÆàÀî¸© 50ÂåÁ°È¾ ½÷À Àì¶È¼çÉØ¡Ë
¢¡¤ªã±¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë
¼«Ê¬¤â¼ã¤¤¤È¤¤ËÄ¹¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢Æ±À³¤·¤è¤¦¤È°ú±Û¤·¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢Èà½÷¤ÎÉâµ¤¤òÃÎ¤Ã¤ÆÊÌ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹¬¤»¤«¤é¤ÎÀäË¾¤Ç»Å»ö¤òµÙ¤à¤¯¤é¤¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¡¢Á°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¿À¼Ò¤Ë¤ªã±¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï»Ò¤É¤â2¿Í¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¡¢4¿Í²ÈÂ²¤Ç¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¤ªã±¤¤¤Î¤È¤¤ÎÂÀ¸Ý¤Î²»¤òÊ¹¤¯¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¡Êºë¶Ì¸© 30ÂåÁ°È¾ ÃËÀ ²ñ¼Ò°÷¡Ë
----------------------------------------------------
11·î1ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë
https://www.tfm.co.jp/link.php?id=7796
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Blue Ocean
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË9:00¡Á11:00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§½»µÈÈþµª
11·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¡Öº§ÌóÇË´þ¤«¤é¤ÎÎ©¤ÁÄ¾¤ê¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎÁêÃÌ¡ä
ºòÇ¯11·î¤«¤éÆþÀÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÆ±À³¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£ÈÕ¡¢ÌëÆ¨¤²¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ØÎØ¤äÆ±À³¤¹¤ë²È¤ò·è¤á¤ë¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢»ä¤Î°Õ¸«¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÄÌ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¸þ¤³¤¦¤«¤é¤Ï¤Ê¤¼¤«¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È·ëº§¤ÏÌµÍý¤À¡×¤Ê¤É¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±À³²ò¾Ã¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤â¡Ö°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÆÍ¤Ã¤Ñ¤Í¤é¤ì¡¢³°¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦µ¡²ñ¤òÀß¤±¤ì¤Ðµã¤«¤ì¤ÆÏÃ¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤»¤ó¡£ÀèÆü¡¢ÅÜÌÄ¤é¤ì¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢º£²ó¤ÎÁªÂò»è¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºÐ¤ÇÃù¶â¤ò¤Û¤Ü¥¼¥í¤Ë¤·¤ÆÆÈ¿È¤ËÉñ¤¤Ìá¤ë¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ä¤é¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡¢µ¤¤òÈ´¤¯¤ÈÈá¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤Çº§ÌóÇË´þ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÎ©¤ÁÄ¾¤ë¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÊÅìµþÅÔ 30Âå¸åÈ¾ ½÷À ²ñ¼Ò°÷¡Ë
¤³¤ÎÁêÃÌ¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î½»µÈ¤Ï¡Ö°ìÅÙÎ¥¤ì¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È°ú¤Ã±Û¤·¤â¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡×¤È´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢¤¤¤¤¿Í¤ÏÉ¬¤º¸«¤Ä¤«¤ë¤ÈÎå¤Þ¤¹°ìÊý¤Ç¡¢¸½ºß½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÁêÃÌ¼Ô¤Î¿´¤Î·ò¹¯¤È¿È¤Î°ÂÁ´¤òµ¤¸¯¤¦½»µÈ¡£¡ÖÈ´¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤Ï¤Ê¤¤¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Ìµ»ö¤ËÆ±À³²ò¾Ã¤¬½ª¤ï¤ë¤³¤È¤òµ§¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î½»µÈÈþµª
¡½¡½º£²ó¤ÎÁêÃÌ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÉô¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¿´¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë
¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¯¸Â¤ê¡¢¤½¤ÎÊý¤È¤Ïµ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶âÁ¬Åª¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤ªµ¤»ý¤Á¤Î¤Û¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»ä¤Ï¡Ö¤¤¤¤ÍÎÉþ°ì¼°¡×¤òÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈÀáÌó»Ö¸þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö°Â¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤è¤êÁÇÅ¨¤Ë¸«¤¨¤ëÉþ¤ò¥ï¥ó¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥ÈÇã¤ª¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤í¤¤¤í¤È¸«¤Æ¤Þ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¢¤¤¤À¤Î»þ´Ö¤¬¤¤¤¤µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤ª¶â¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë»þ´Ö¤È¤ª¶â¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤¢¤È¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¤ò´Ñ¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»þ´Ö¤ÏÉ¬Í×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ê¿ÀÆàÀî¸© 50ÂåÁ°È¾ ½÷À ²ñ¼Ò°÷¡Ë
¢¡¿·Å·ÃÏ¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤ò
»ä¤â35ºÐ¤¯¤é¤¤¤Îº¢¤Ë³°¹ñ¿Í¤ÎÈà»á¤ÈÊÌ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·ëº§¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤Îº¬ËÜ¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤ÏÍ¥¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤Ë°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ê¤³¤È¤ÇÆÍÁ³¥¥ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ð¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÊÌ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢½»¤à¹ñ¤òÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£½»¤à¹ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤½¤Î¹ñ¤ÎÊ¸²½¤ä½¬´·¤Ë´·¤ì¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÆÀÚ¤ÊÊý¤Ë½ä¤ê²ñ¤¨¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¬½»¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª»Å»ö¤Ï²¿¤È¤«¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÊÂçºåÉÜ 50ÂåÁ°È¾ ½÷À ²ñ¼Ò°÷¡Ë
¢¡¼«Ê¬¤ÎÁªÂò¤ÏÀµ¤·¤¤¤ÈÀ¼¤Ë¤¹¤ë
¤Þ¤º¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬·èÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÂçÀ¼¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸ÀÎî¤Ç¤¹¡£
»ä¤â30Âå¤Ë¤Ä¤é¤¤ÊÌ¤ì¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£1¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¼ä¤·¤¤Ìë¤Ï¡¢¥¸¥à¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢1¿ÍÌÛ¡¹¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢»ä¤À¤±¤¬1¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¨¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤º¤ÄÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¡Ê¿ÀÆàÀî¸© 50ÂåÁ°È¾ ½÷À Àì¶È¼çÉØ¡Ë
¢¡¤ªã±¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë
¼«Ê¬¤â¼ã¤¤¤È¤¤ËÄ¹¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢Æ±À³¤·¤è¤¦¤È°ú±Û¤·¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢Èà½÷¤ÎÉâµ¤¤òÃÎ¤Ã¤ÆÊÌ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹¬¤»¤«¤é¤ÎÀäË¾¤Ç»Å»ö¤òµÙ¤à¤¯¤é¤¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¡¢Á°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¿À¼Ò¤Ë¤ªã±¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï»Ò¤É¤â2¿Í¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¡¢4¿Í²ÈÂ²¤Ç¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¤ªã±¤¤¤Î¤È¤¤ÎÂÀ¸Ý¤Î²»¤òÊ¹¤¯¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤¬ÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¡Êºë¶Ì¸© 30ÂåÁ°È¾ ÃËÀ ²ñ¼Ò°÷¡Ë
----------------------------------------------------
11·î1ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë
https://www.tfm.co.jp/link.php?id=7796
Ä°¼è´ü¸Â¡¡2024Ç¯11·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë AM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Blue Ocean
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·îÍË¡Á¶âÍË9:00¡Á11:00
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§½»µÈÈþµª
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§http://www.tfm.co.jp/bo/