リンクトブレインは、11月16日(土)、17日(日)幕張メッセで開催されるゲームマーケット2024秋にて、カードゲーム『BETZ』本体と、新たに拡張パック第1弾を販売します。

リンクトブレイン 特殊能力×ポーカー『BETZ』の新拡張パック

リンクトブレインは、11月16日(土)、17日(日)幕張メッセで開催されるゲームマーケット2024秋にて、カードゲーム『BETZ』本体と、新たに拡張パック第1弾を販売。

■出展内容

2023年に販売を開始した『BETZ』ですが、今回コマンドカードの拡張パック第1弾を制作しました。

第1弾の拡張パックのテーマは「ブラフ」。

嘘や策略を駆使した心理戦を加速させるカードとなっています。

リンクトブレインは11月16日(土)、17日(日)両日共に出展しており「P17」にブースを構えています。

ブースでは実際にゲームを試遊することができます。

【拡張パック第1弾 商品概要】

・内容物:新コマンドカード 8種×1枚

・価格 :500円(税込)

拡張パック

【BETZ本体 商品概要】

・対象年齢 :12歳以上

・プレイ人数:2〜6名

・プレイ時間:20〜40分

・価格 :5,000円(税込)(会場限定特典付き)

本体

【ゲームについて】

プレイヤーは1〜7までのトランプカードを組み合わせて役を作り、パワーチップを賭けて勝負します。

通常のポーカーと異なる点は、プレイヤー全員が『コマンドカード』の力を借りて特殊能力を使用できることです。

『BETZ』はそんなプレイヤー同士が裏をかき合う一風変わったポーカーとなっています。

■会場限定特典

ゲームマーケット2024秋で『BETZ』本体を購入したお客様には、会場限定特典をプレゼントします。

特典画像

■リンクトブレイン『BETZ』出展情報

イベント名:ゲームマーケット2024秋

開催日 :2024年11月16日(土) 11:00〜18:00

2024年11月17日(日) 10:00〜17:00

会場 :幕張メッセ国際展示場 展示ホール4-7

所在地 :〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2丁目1

ブース場所:P17(両日共通) https://gamemarket.jp/booth/5098

ブース内容:BETZ試遊、販売

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 嘘や策略を駆使した心理戦を加速させるカード!リンクトブレイン 特殊能力×ポーカー『BETZ』の新拡張パック appeared first on Dtimes.