韓国最大級の美容コミュニティーサービス「POWDER ROOM」の日本初開催のセミナーを、グローバル・デイリーと共同開催します。

POWDER ROOM

日程:11月21日(木)14:00〜16:00

参加費:無料

韓国最大級の美容コミュニティーサービス「POWDER ROOM」の日本初開催のセミナーを、グローバル・デイリーと共同開催。

POWDER ROOMとは、韓国現地で、美容が大好きな363万人の韓国コスメオタクと、5,400社の美容ブランドと共に協力している韓国美容プラットフォームです。

グローバル・デイリーは2024年10月に、日本初の「POWDER ROOM」指定代理店となり、初めての共同セミナーとなります。

また、POWDER ROOMは2024年10月に日本支社を設立し、今後日本市場に本格参入を予定しており、現在日本国内の小売店ともタッグを組み、POWDER ROOMのブース展開を開始。

POWDER ROOMの名前を日本でも広めるべく活動しています。

今回、POWDER ROOM CEO KIM JUNG EUN (キム ジョンウン)氏、COO BANG JAEIN(バン ジェイン)氏をお招きし、韓国現地の最新美容トレンドを発信していただくとともに、グローバル・デイリーとともに訪日韓国人インバウンドプロモーション及び、K-Beautyを利用したZ世代向けの日本国内プロモーションのセミナー限定企画もリリース予定。

参加費無料のセミナーとなりますので、皆様のご参加、お待ちしています。

【企画内容(一部抜粋)】

体験団:パウダールームに集まっているコスメオタクたちに製品のニュースを拡散と同時に、様々なSNSチャンネルにレビューを作成します

エンブレム:韓国で認められたK‐Beautyアイテムの称号として、SNSやMeta広告、オフラインの売り場での活用ができます

コンテンツ発信:POWDER ROOMエディターが制作したコンテンツをInstagramやYoutubeなど、様々なメディアから露出が可能となります

小売店との売り場タイアップ:日本国内でPOWDER ROOMの特設ブースや、POP UPストアなどを展開する予定で、オフラインでのマーケティング提案も可能

POWDER ROOMは、インバウンドプロモーションとしても、また流行りのK-Beautyを利用した、日本国内Z世代向けプロモーションとしても活用が可能です。

その他、企画内容もあわせて紹介。

【こんな方におすすめ】

訪日数NO1の韓国インバウンドの対策や、韓国現地進出をお考えの美容関連企業様及び、日本国内のマーケティング担当で、流行りのK-Beautyを活用したプロモーションにご興味がある方にお勧めです。

【当日のプログラム内容】

1部

・POWDER ROOMの説明

・韓国最新美容トレンドについて

・POWDER ROOM 日本進出のビジョン

2部

・訪日インバウンド企画の紹介

・国内企画の紹介

※変更が生じる可能性があります。

●会場開催

30名様限定 (1社あたり2名まででお願いします)

応募方法は同社ホームページを確認してください

日本初上陸!韓国最大級 K-BEAUTYプラットフォームPOWDER ROOM ∼ グローバル・デイリーとセミナー共同開催 11月21日 14時 〜

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post グローバル・デイリーとセミナー共同開催!POWDER ROOM appeared first on Dtimes.