ハウステンボス「キッチンカー」ハウステンボスワッフル

発売日:2024年11月8日

場所 ハウステンボス/D-1 アトラクションタウン

ハウステンボスのアトラクションタウンにあるキッチンカー。

フラワーロードからアトラクションタウンに入る入り口でゲストを出迎えてくれる赤い車体が目立つフードワゴンです。

そんなキッチンカーでは大きなワッフルの提供がスタートしました☆

ハウステンボスワッフルプレーン

価格500円

基本となるハウステンボスワッフルプレーン。

シンプルにベースのチョコレートに粉糖がトッピングされています。

ハウステンボスワッフルダブルチョコ

価格500円

ベースのチョコレートに、さらにチョコレートをトッピングしたチョコづくしのワッフルです☆

ハウステンボスワッフルホワイトチョコナッツ

価格500円

ホワイトチョコに加え、アクセントにナッツがトッピングされています。

ハウステンボスワッフルストロベリー

価格500円

酸味の有るフリーズドライのストロベリーがたっぷりとトッピングされた見た目にもかわいいワッフル。

ハウステンボスワッフルカラーミックス

価格500円

色どり鮮やかにカラーチョコがトッピングされたワッフル。

ハウステンボス、入国からフラワーロードを抜けてきたゲストを出迎えてくれるフードワゴン。

持ち歩きフードの新定番になりそうなハウステンボスワッフルをぜひ楽しんでくださいね!

