KEAN Healthは、より多くの方へそれぞれのライフスタイルや健康管理を見直すきっかけを提供する遺伝子検査chatGENE(チャットジーン)を提供中です。

KEAN Health「遺伝子検査chatGENE」

KEAN Healthは、より多くの方へそれぞれのライフスタイルや健康管理を見直すきっかけを提供する遺伝子検査chatGENE(チャットジーン)を提供。

2023年11月に発売し好評を得ている遺伝子検査『chatGENE』に引き続き、第2弾となる『chatGENE Pro』を2024年11月1日に発売しました。

【chatGENE Proの特長】

1. 充実の500項目

2. 6種類のスペシャルコンテンツ

3. 祖先・民族解析

4. おしえてAI検索 built with GPT-4o(2025年1月搭載予定)

【充実の500項目】

検査項目は業界最多水準の500項目です。

chatGENEの400項目に、独自のアルゴリズムで高精度にリスクスコアの算出を行う100項目が追加されています。

●165項目の遺伝的疾患リスク:肺がん、大腸がん、乳がん、白血病など33種のがん、糖尿病、慢性肝炎、脳梗塞、貧血など132種の一般疾患

●235項目の遺伝的特性:食、運動、肌、髪、睡眠、性格など235種の体質や特性

●100項目の高精度独自アルゴリズム分析:単一のSNP(スニップ)のみではなく、各疾患・体質に関与する複数のSNPsを調べてリスクを判定。

各SNPの影響度合いを考慮しながら、独自のアルゴリズムで高精度にリスクスコアの算出を行う検査項目です。

より高い精度で健康リスクを知ることができます。

結果レポート例

【6種類のスペシャルコンテンツ】

自身の複数にわたる遺伝的傾向を1つにまとめた自分だけのオリジナルページです。

ダイエットや栄養素、肌など日常生活で気になることや、性格特性などビジネスシーンでも活用いただけるコンテンツです。

自分だけの体質や遺伝的傾向がわかるので、今まで気づかなかった自分、新しい発見など、日常の意識や行動を変えるきっかけづくりに活用できます。

スペシャルコンテンツ

【祖先・民族解析】

約30億塩基対のDNAからなる染色体には、数十万年前の民族からのDNAが受け継がれています。

そのDNAを解析することで、自身のルーツである祖先を知ることができます。

chatGENE Proには、祖先や民族に関する5つのコンテンツを収録しています。

(1) 母系ハプログループ:祖母から母親、母親から自分と母系を伝って受け継がれるミトコンドリアのDNAを調べることで得られる、母系の祖先のルーツです。

アフリカを起点にどのようなルートで日本に渡ってきた民族グループの末裔か、全12のグループの中から自分の属するグループが分かります。

(2) 父系ハプログループ:父親から息子へと父系を伝って受け継がれるY染色体のDNAを調べることで得られる、父系の祖先のルーツです。

(3) 祖先の軌跡:祖先の暮らしぶりを物語風の動画とナレーションを通じて知ることが出来ます。

(4) 古代人とのゆかり:2022年にペーボ博士がノーベル生理学・医学賞を受賞したネアンデルタール人やデニソワ人と我々現生人類(ホモ・サピエンス)との遺伝子の融合に関連したコンテンツです。

ネアンデルタール人やデニソワ人とのDNAのマッチ率が分かります。

(5) 民族構成:自身がどのような民族のDNAで構成されているかが分かります。

祖先コンテンツ

【おしえてAI検索】

自身の遺伝的傾向や未病・予防につながるアドバイス、関連する情報等をGPT-4o(OpenAI社の生成AI)が教えてくれます。

自身の全体的な遺伝傾向や、各項目の詳細情報などをすぐに教えてくれます。

セキュリティで保護されたマイページ内からGPT-4oを利用するので、個人情報や個人遺伝情報をOpenAI社に渡すことなく利用ができます。

AI機能

■遺伝子検査 chatGENEシリーズ

比較表

■遺伝子検査 chatGENE Pro

商品パッケージ

商品名 : chatGENE Pro(チャットジーン プロ)

価格 : 19,800円(税込・送料無料)

購入サイト: https://keanhealth.jp/lp?u=chatgene-pro-pr

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「500項目」・「祖先解析」・「AI検索」 全てを備えた!KEAN Health「遺伝子検査chatGENE」 appeared first on Dtimes.