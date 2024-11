沖縄の味と色を手軽に楽しめる！沖縄在来研究所「てぃんぬ紫」

沖縄在来研究所は沖縄の自然が生んだブランド紅芋「てぃんぬ紫(R)」を2024年12月から沖縄県内各所にて販売開始します。

沖縄在来研究所「てぃんぬ紫」

販売開始時期: 2024年12月

販売場所 : 沖縄県内のスーパーマーケットなど

URL : https://arikitari.theshop.jp

※写真はイメージです。

■「てぃんぬ紫(R)」の特徴

<鮮やかな色合いと濃厚な甘み>

「てぃんぬ紫(R)」は、美しい紫色の色合いと、濃厚なのに自然な甘みを持ち合わせています。

<スイーツから家庭料理まで万能な活躍>

シンプルな焼き芋としての甘さとクリーミーな口当たりを楽しむのはもちろん、素材を活かした料理にもぴったりです。

ポタージュやスムージー、サラダに加えると、味と見た目が一段と引き立ちます。

<提携販売先 お問い合わせ先>

沖縄在来研究所 TEL:090-6856-1674

合同会社 高良広告 TEL:098-833-2839

