エッジ、AI/生成AI、オートモーティブソフトウェア各分野の新製品・技術・サービスを選出！EdgeTech+ 2024

EdgeTech+ 2024

エッジテクノロジーと事業変革のキーワードが集う展示会「EdgeTech+ 2024」が、2024年11月20日(水)〜22日(金)、パシフィコ横浜にて開催。

開催に先立ち、恒例企画である「EdgeTech+ AWARD 2024」の各賞が決定しました。

「EdgeTech+AWARD」は、組込み業界の発展と国内産業の競争力向上に寄与する、優れた製品、ソリューション、サービス、技術を発掘し、その成果と功績を国内外に広く顕彰することを目的に開催されています。

EdgeTech+の出展企業から募ったエントリー製品を、産業界と関連メディアによって構成された審査委員会が、議論の末に受賞製品・技術を決定します。

2024年はエッジテック、AI/生成AI、そしてオートモーティブソフトウェア技術という観点で審査が行われ、各賞を決定しました。

受賞企業に対しては、EdgeTech+ 2024の会期2日目となる11月21日(木)に、各社のブースにて授賞式を行います。

また、受賞企業によるスペシャルピッチプレゼンを、11月21日(木) 15:30-16:10に展示会場内のセミナールームFにて実施します。

■EdgeTech+ AWARD 2024 結果発表

≪EdgeTech+ AWARD 2024 ページにて、審査委員会の講評などのより詳細な情報が見ることができます。

≫

https://www.jasa.or.jp/expo/event/award.html

■EdgeTech+ 2024 開催概要

会期 : 2024年11月20日(水)〜22日(金)

会場 : パシフィコ横浜

イベント公式サイト: https://www.jasa.or.jp/expo/

主催 : 一般社団法人 組込みシステム技術協会

企画・推進 : 株式会社ナノオプト・メディア

