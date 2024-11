総理事長 細田 淳英がYouTubeチャンネル「クズ録ch」出演！ユナイテッドクリニックグループ

医療法人社団 康英会 ユナイテッドクリニックグループ総理事長を務める細田 淳英が人気YouTubeチャンネル「クズ録ch」に出演しました。

クズ録chは、「このようにならないための教育番組」をコンセプトに、リーダーであるジョージさんを中心としたメンバーの日常や生き様を発信しているチャンネルです。

チャンネル登録者は13.7万人を誇ります(2024年10月25日時点)。

動画内では、ジョージさんがED衝撃波治療「レノーヴァ」を受ける様子を紹介しています。

ユニティクリニック 上野駅前院でED衝撃波治療「レノーヴァ」の施術を受けるジョージさん

ジョージ軍団の皆さまに対し、EDについて分かりやすく解説されました。

細田理事長が語るEDの症状

細田理事長とジョージさんの掛け合いにも注目です!

細田理事長とジョージさんの掛け合い

■ED衝撃波治療「レノーヴァ」について

動画内で紹介している「レノーヴァ」は、低強度の衝撃波を用いてEDを治療する機器です。

血管の若返りや毛細血管の増加を促すことで、EDの根本治癒が期待できます。

治療はスティック状の照射機から出る衝撃波を陰茎へ当てるだけで、痛みはほとんどありません。

週1回ペースで4〜6回実施すると、勃起力を取り戻せるとされています。

従来の服薬治療は性行為のタイミングで毎回薬を服用する必要がありましたが、レノーヴァは薬に頼らず勃起力を取り戻せるのが強みです。

当グループにおいては、「ユニティクリニック 上野駅前院」で施術を受けていただけます。

細田理事長の動画出演を記念して、クリニック受付で「勃起社長(動画内での細田理事長の愛称)」と伝えると、初回50%の割引が適用されます。

初回50%の割引が適用されます

▼同院におけるレノーヴァの料金

・初回:69,000円

・2回目以降:76,000円

※価格は税込みとなります。

※保険適用外となります。

※支払いは現金またはクレジットカードを利用できます。

レノーヴァの効果を実感いただくには、4回を1クール(合計297,000円)として受けていただく必要があります。

▼レノーヴァのリスク・副作用

施術中に軽いチクチク感や違和感を覚えることはありますが、現時点では重篤な副作用の報告はありません。

▼同院で用いる機器について

・国内のED治療において、レノーヴァは医療器具として承認されていません。

同院では医師の責任のもと安全に配慮し、希望される患者様に対してのみ使用しています。

・ダイレックス社製のレノーヴァを医師が個人輸入で入手し、使用しています。

・国内で承認された医療機器に、レノーヴァと同一の性能を有するものはありません。

・国内外を含め、レノーヴァによる重篤な健康被害は報告されていません。

▼クリニック情報

・池袋駅前院

豊島区西池袋1-28-7 ニイミビル7F

03-6907-1942

・新宿西口院

東京都新宿区西新宿7丁目1-10 守矢ビル8階

03-6908-8347

・渋谷駅前院

東京都渋谷区道玄坂2-30-4 玉久ビル4階

03-6427-0522

・大宮院(ユニティクリニック)

埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目1-1 コトブキビル6階

048-871-7302

・上野駅前院(ユニティクリニック)

東京都台東区上野7-3-2 GE上野駅前ビル 6階

03-6802-7972

・横浜駅前院

神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-22-4 第7浅川ビル 4階A室

045-594-9983

・大阪梅田院

大阪府大阪市北区太融寺町8-2 エーワンビルディング8階801号室

06-6484-9633

・大阪なんば院

大阪府大阪市中央区難波2-3-5 ティックランドビル5階502号室

06-4256-2877

・神戸三宮院

兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5-3-5 グリーンシャポービル 604号

078-855-3788

