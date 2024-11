狩野英孝、AYAのサイン入りグッズや賞品が当たる！#記念にホノルルを走ろう　 SNS投稿キャンペーン

ホノルルマラソン日本事務局では、2024年12月8日(日)にハワイ・オアフ島で開催するホノルルマラソン2024(フルマラソン/10Kラン&ウォーク)の開催に伴い、「#記念にホノルルを走ろう」をキーワードに様々な企画を実施します。

#記念にホノルルを走ろう SNS投稿キャンペーン

今回、「#記念にホノルルを走ろう」企画の一環として、記念ランとして参加するのは、お笑い芸人の狩野英孝。

ホノルルマラソン参加が念願だった狩野さんにとっては、今回が初のフルマラソンとなります。

また、先日、入籍をされたフィットネスプロでプロデューサーのAYAさんは、パートナーの真伍さんとともに、記念におふたりでウエディングランとして参加。

さらに、ホノルルマラソンオフィシャルアドバイザーで、SNSフォロワー100万人を誇る三津家貴也さんは、今回のマラソンがランニングインフルエンサーとして活動を始めて、ちょうど30回記念のフルマラソン参加となります。

ホノルルマラソン日本事務局では、大会参加者のみならず、大会を目指す皆さんが記念としてホノルルマラソンを走ることを後押ししするため、また、皆さんの記念ランを盛り上げるためにSNS投稿キャンペーンを実施します。

応募は簡単、ホノルルマラソン公式SNS(Instagram/X(旧Twitter)/Facebook)をフォローの上、指定のハッシュタグ(#記念にホノルルを走ろう)をつけて、ホノルルマラソンを目指す様子や、ご自分の記念日、ホノルルマラソンに参加した様子を自身のSNSで投稿するだけ!抽選で素敵な商品がプレゼントされます。

そのほか、「#記念にホノルルを走ろう!」企画の詳細は、公式サイト特設ページで案内しています。

SNS投稿キャンペーンの詳細は、以下の通りです。

【#記念にホノルルを走ろう SNS投稿キャンペーン】

応募期間:

2024年12月31日(火)23:59まで

参加条件:

(1)投稿する自身のSNSを公開設定している方

(2)自身が投稿したSNSでホノルルマラソン公式アカウントをフォローまたは「いいね」している方

(3)ホノルルマラソンに参加していなくても応募可

参加方法:

(1)ホノルルマラソンの公式アカウントをフォロ―

(2)指定のハッシュタグ「#記念にホノルルを走ろう」をつけて(1)で利用した公開アカウントで以下の内容を投稿

・ホノルルマラソンを目指す思いや様子

・自身の記念にまつわるもの

・ホノルルマラソン2024に参加/応援する様子

賞品:

狩野英孝さんサイン入りホノルルマラソンオフィシャルグッズ 2名

AYAさんのサイン入りトレーニングTシャツ 5名

MITSUKA×ホノルルマラソン コラボTシャツ 2名

ビックアイランドキャンディー ホノルルマラソンオリジナルクッキー 5名

抽選方法:

厳正なる抽選のうえ当選者には1月中旬頃までに、SNSのDMにてご連絡します。

注意事項:

応募に際しては、下記注意事項をご理解のうえご応募ください。

・本キャンペーンはホノルルマラソン日本事務局が実施するものです。

・抽選の時点で、公式アカウントをフォローしていない場合は当選の対象となりません。

・本キャンペーンには何度でも応募できます。

複数の投稿により当選確率は上がりますが、重複してのご当選はありません。

・応募された投稿は、ホノルルマラソンオフィシャルサイト、SNS及びホノルルマラソンが実施する各種プロモーションにおいて紹介させていただく場合があります。

・本キャンペーンの変更・延期・中断・中止については、事前の告知なく行われる場合があります。

<一般の方からの大会に関するお問い合わせ先>

ホノルルマラソン日本事務局

E-mail: info@honolulumarathon.jp

<ホノルルマラソン2024 大会概要>

■大会名称

ホノルルマラソン2024

■開催日時

2024年12月8日(日) 午前5:00スタート予定

*フィニッシュエリアのサポートサービスは14:00まで。

(全ての参加ランナーはタイムにかかわらず完走することができます)

■競技種目

フルマラソン/フルマラソン車椅子競技部門(42.195km)

10Kラン&ウォーク(10km)

カラカウアメリーマイル(1.6km)

■主催

HONOLULU MARATHON ASSOCIATION(ホノルルマラソン協会)

■協賛

オフィシャルエアライン 日本航空

サポーティングスポンサー ahamo(NTTドコモ)/SGC

■参加人数

人数制限なし

2023年エントリー人数実績:

フルマラソン 19,176人(内日本人:5,892人〔30.6%〕)

10Kラン&ウォーク 7,982人(内日本人:2,786人〔34.9%〕)

■コース

【フルマラソン】

アラモアナ公園をスタートした後、世界的に有名なワイキキビーチ、ダイヤモンドヘッドを経てハワイカイで折返し、カピオラニ公園でフィニッシュするという、壮大なシーサイドコースです。

コースの高低については、ダイヤモンドヘッド付近の短い坂を除けば、ほとんどが平坦で走りやすいコースになっています。

【10Kラン&ウォーク】

フルマラソンと同時にスタートし、上記フルマラソンコースの10キロ地点、カピオラニ公園でフィニッシュ。

■種目

フルマラソン/フルマラソン車椅子競技部門(42.195km)

10K ラン&ウォーク(10km)〔英語名:Start to Park 10K〕

■参加資格

【フルマラソン】大会当日7歳以上の

【10Kラン&ウォーク】年齢に関わりなく参加できます

*14歳以下のお子様がご参加される場合、コース上では保護者の方が常に一緒に行動してください。

■エントリー方法

オフィシャルサイト https://www.honolulumarathon.jp/2024/race/ にてオンラインエントリー

■エントリー料

【フルマラソン(車椅子競技部門を含む)】

日本受付 第2期:10月17日(木)〜11月13日(水) 43,500円

【10Kラン&ウォーク】

日本受付 第2期:10月17日(木)〜11月13日(水) 15,000円

【カラカウア メリーマイル】

日本受付 第2期:10月17日(木)〜11月13日(水) 9,000円

*日本受付のお申し込み時には別途事務手数料5%がかかります。

■車椅子競技部門

2024年12月8日(日)午前4:55(予定)にスタートします。

フルマラソン車椅子レースは、「The National Wheelchair Athletic Association」の長距離レースルールに基づいて運営されます。

参加者はレース用車椅子を使用してください。

(日常使用の車椅子では参加いただけません)

■記念品

【フルマラソン】完走者には完走Tシャツ・完走メダル・完走証

【10Kラン&ウォーク】参加記念Tシャツ、完走/完歩者には完走メダル・完走証

■開催日時

2024年12月7日(土) 7:00スタート 予定

※完走予想タイム別にウエーブスタート実施予定

■コース

ホノルル動物園前のモンサラット通りからスタート、カラカウア通りを西向きに走り、途中で折り返しクイーンズビーチまでの1マイル(約1.6km)を走ります。

■記念品

参加記念Tシャツ、完走メダル(完走メダルはフィニッシュした方のみ)

