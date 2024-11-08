【数量限定】ゴディバ「ニューイヤー ハッピーバッグ」が予約開始！ ベロア調バッグにチョコなどがセットに
ゴディバ ジャパンから、「2025 ニューイヤー ハッピーバッグ」が登場。2025年1月1日の発売に先駆け、一部の全国の有名百貨店オンラインでは11月1日から、一部のゴディバショップでは12月1日から、順次予約が始まります。
全3種類のラインアップで、それぞれ販売場所、販売開始日や期間が異なります。予約販売のみの店舗もあるうえ数量限定なので、ぜひ早めにチェックしてみてくださいね。
▼2025 ニューイヤー ハッピーバッグ A
取扱店：
・全国のゴディバショップ
（12月1日より一部予約受付。2025年1月1日以降、各店初売日より店頭で販売開始）
・GODIVAcafé
（2025年1月1日以降各店初売日より店頭で販売開始）
・一部の全国の有名百貨店内オンラインショップ
（11月1日より順次予約受付開始）
内容：
・2025 ニューイヤー ハッピーバッグ A アソートメント 12粒入
・2025 ニューイヤー ハッピーバッグ A G キューブ ミルクチョコレート 3粒入
・ホワイトチョコレート ラングドシャクッキー 8枚入
・ゴディバタブレット ミルク オレンジ
・ゴディバオリジナルバッグ
価格：税込5400円
▼2025 ニューイヤー ハッピーバッグ アウトレットストア限定
取扱店：ゴディバアウトレット店
（2025年1月1日以降、各店初売日より店頭で販売開始）
内容：
・2025 ニューイヤー ハッピーバッグ アウトレットストア限定 アソートメント 12粒入
・2025 ニューイヤー ハッピーバッグ アウトレットストア限定 カレ アソートメント 6枚入
・ホワイトチョコレート ラングドシャクッキー 8枚入
・ゴディバタブレット ミルク オレンジ
・G フルーツショコラ アプリコット
・ゴディバオリジナルバッグ
価格：税込5000円
▼2025 ニューイヤー ハッピーバッグ オンラインショップ限定
取扱店：ゴディバ オンラインショップ
（2025年1月1日10:00より販売）
内容：
・2025 ニューイヤー ハッピーバッグ トリュフアソートメント 9粒入
・2025 ニューイヤー ハッピーバッグ オンラインショップ限定 カレ アソートメント 6枚入
・ホワイトチョコレート ラングドシャクッキー 8枚入
・ゴディバマスターピース バー ミルクキャラメル 2本
・2025 ニューイヤー ハッピーバッグ オンラインショップ限定クーポン（封筒入り）
・ゴディバオリジナルバッグ
価格：税込6480円
取扱店：全国のスーパーマーケットおよび小売店
※一部取扱いのない店舗があります
内容：
・NY スペシャルアソートメント 6粒入
・NY G キューブ アソートメント 4粒入
・NY カレ アソートメント 4枚入
・ゴディバマスターピース バー ダークチョコレートガナッシュ
・ニューイヤー オリジナルペーパーバッグ
価格：税込2160円
(文:芦野 秋)
新年にぴったりな高級感のあるベロア調のオリジナルバッグ2025年のゴディバのニューイヤー ハッピーバッグは、ベロア調のオリジナルバッグに、チョコレートのアソートメントや焼き菓子などをバリエーション豊かに詰められています。
▼2025 ニューイヤー ハッピーバッグ A
取扱店：
・全国のゴディバショップ
（12月1日より一部予約受付。2025年1月1日以降、各店初売日より店頭で販売開始）
・GODIVAcafé
（2025年1月1日以降各店初売日より店頭で販売開始）
・一部の全国の有名百貨店内オンラインショップ
（11月1日より順次予約受付開始）
内容：
・2025 ニューイヤー ハッピーバッグ A アソートメント 12粒入
・2025 ニューイヤー ハッピーバッグ A G キューブ ミルクチョコレート 3粒入
・ホワイトチョコレート ラングドシャクッキー 8枚入
・ゴディバタブレット ミルク オレンジ
・ゴディバオリジナルバッグ
価格：税込5400円
▼2025 ニューイヤー ハッピーバッグ アウトレットストア限定
取扱店：ゴディバアウトレット店
（2025年1月1日以降、各店初売日より店頭で販売開始）
内容：
・2025 ニューイヤー ハッピーバッグ アウトレットストア限定 アソートメント 12粒入
・2025 ニューイヤー ハッピーバッグ アウトレットストア限定 カレ アソートメント 6枚入
・ホワイトチョコレート ラングドシャクッキー 8枚入
・ゴディバタブレット ミルク オレンジ
・G フルーツショコラ アプリコット
・ゴディバオリジナルバッグ
価格：税込5000円
▼2025 ニューイヤー ハッピーバッグ オンラインショップ限定
取扱店：ゴディバ オンラインショップ
（2025年1月1日10:00より販売）
内容：
・2025 ニューイヤー ハッピーバッグ トリュフアソートメント 9粒入
・2025 ニューイヤー ハッピーバッグ オンラインショップ限定 カレ アソートメント 6枚入
・ホワイトチョコレート ラングドシャクッキー 8枚入
・ゴディバマスターピース バー ミルクキャラメル 2本
・2025 ニューイヤー ハッピーバッグ オンラインショップ限定クーポン（封筒入り）
・ゴディバオリジナルバッグ
価格：税込6480円
全国のスーパーおよび小売店限定の「ハッピーバッグ」も！また、12月9日から全国のスーパーマーケットおよび小売店限定で、「ゴディバ ハッピーバッグ（NY）」が販売されます。こちらも期間・数量限定なので、ぜひ近くのお店をのぞいてみてくださいね。（※店舗により販売開始日や期間が異なります）
取扱店：全国のスーパーマーケットおよび小売店
※一部取扱いのない店舗があります
内容：
・NY スペシャルアソートメント 6粒入
・NY G キューブ アソートメント 4粒入
・NY カレ アソートメント 4枚入
・ゴディバマスターピース バー ダークチョコレートガナッシュ
・ニューイヤー オリジナルペーパーバッグ
価格：税込2160円
(文:芦野 秋)