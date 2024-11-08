ゴディバの「2025 ニューイヤー ハッピーバッグ」が登場。2025年1月1日の発売に先駆け、一部の全国の有名百貨店オンラインでは11月1日から、一部のゴディバショップでは12月1日から、順次予約が始まります。（サムネイル画像出典：プレスリリース）

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ゴディバ ジャパンから、「2025 ニューイヤー ハッピーバッグ」が登場。2025年1月1日の発売に先駆け、一部の全国の有名百貨店オンラインでは11月1日から、一部のゴディバショップでは12月1日から、順次予約が始まります。

新年にぴったりな高級感のあるベロア調のオリジナルバッグ

2025年のゴディバのニューイヤー ハッピーバッグは、ベロア調のオリジナルバッグに、チョコレートのアソートメントや焼き菓子などをバリエーション豊かに詰められています。

全3種類のラインアップで、それぞれ販売場所、販売開始日や期間が異なります。予約販売のみの店舗もあるうえ数量限定なので、ぜひ早めにチェックしてみてくださいね。

▼2025 ニューイヤー ハッピーバッグ A
取扱店：
・全国のゴディバショップ
（12月1日より一部予約受付。2025年1月1日以降、各店初売日より店頭で販売開始）
・GODIVAcafé
（2025年1月1日以降各店初売日より店頭で販売開始）
・一部の全国の有名百貨店内オンラインショップ
（11月1日より順次予約受付開始）

内容：
・2025 ニューイヤー ハッピーバッグ A アソートメント 12粒入
・2025 ニューイヤー ハッピーバッグ A G キューブ ミルクチョコレート 3粒入
・ホワイトチョコレート ラングドシャクッキー 8枚入
・ゴディバタブレット ミルク オレンジ
・ゴディバオリジナルバッグ

価格：税込5400円

▼2025 ニューイヤー ハッピーバッグ アウトレットストア限定​
取扱店：ゴディバアウトレット店
（2025年1月1日以降、各店初売日より店頭で販売開始）

内容：
・2025 ニューイヤー ハッピーバッグ アウトレットストア限定 アソートメント 12粒入
・2025 ニューイヤー ハッピーバッグ アウトレットストア限定 カレ アソートメント 6枚入
・ホワイトチョコレート ラングドシャクッキー 8枚入
・ゴディバタブレット ミルク オレンジ
・G フルーツショコラ アプリコット
・ゴディバオリジナルバッグ

価格：税込5000円

▼2025 ニューイヤー ハッピーバッグ オンラインショップ限定
取扱店：ゴディバ オンラインショップ
（2025年1月1日10:00より販売）

内容：
・2025 ニューイヤー ハッピーバッグ トリュフアソートメント 9粒入
・2025 ニューイヤー ハッピーバッグ オンラインショップ限定 カレ アソートメント 6枚入
・ホワイトチョコレート ラングドシャクッキー 8枚入
・ゴディバマスターピース バー ミルクキャラメル 2本
・2025 ニューイヤー ハッピーバッグ オンラインショップ限定クーポン（封筒入り）
・ゴディバオリジナルバッグ

価格：税込6480円

全国のスーパーおよび小売店限定の「ハッピーバッグ」も！

また、12月9日から全国のスーパーマーケットおよび小売店限定で、「ゴディバ ハッピーバッグ（NY）」が販売されます。こちらも期間・数量限定なので、ぜひ近くのお店をのぞいてみてくださいね。（※店舗により販売開始日や期間が異なります）


取扱店：全国のスーパーマーケットおよび小売店

※一部取扱いのない店舗があります

内容：
・NY スペシャルアソートメント 6粒入
・NY G キューブ アソートメント 4粒入
・NY カレ アソートメント 4枚入
・ゴディバマスターピース バー ダークチョコレートガナッシュ
・ニューイヤー オリジナルペーパーバッグ

価格：税込2160円
(文:芦野 秋)