「JILL by JILL STUART」監修のカプセルトイ「ミニフリルトートバッグ キーホルダー」が、10月下旬から、全国のカプセルマシーンで順次発売されている。■カラーは5色を展開今回発売された「ミニフリルトートバッグ キーホルダー」は、「JILL by JILL STUART」の人気商品である「フリルトートバッグ」をミニチュア化したカプセルトイ。ラインナップには、ブラック、ブルー、ベージュ、パープル、グレーの全5種類が登場。いずれも、立体的なフリルディテールにパイピングをきかせたキュートなデザインを忠実に再現しており、手持ちのバッグなどに付けて楽しめる。また、11月14日(木)より「JILL by JILL STUART」ルミネ店舗では、1万5000円(税込)以上の商品購入で店内で使用できるカプセルマシーン専用コイン1回分をプレゼント。ルミネエスト新宿店、ルミネ北千住店、ルミネ池袋店、ルミネ有楽町店、ルミネ大宮2店、ルミネ立川店、ルミネ横浜店で実施予定で、なくなり次第終了となる。