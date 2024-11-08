Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢¡Ö¥Ð¡¼¥¥óÇä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È´í×ü¤Î¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤Ë½õ¸À¡Ö¤ª²Ô¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é²¿Çã¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄ¹Åè°ìÌÐ¤¬£¸ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¶âÍËÆü¡×¡Ê¶âÍË¡¦¸á¸å£¶»þ£µ£°Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢¿Ê¹ÔÌò¤Î¡Ö¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡×¹â¶¶ÌÐÍº¤Ë¡ÖºÇ¶á¡¢¶Ã¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢¡Ø¤Á¤µ»Ò¤µ¤ó¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢»ä¤¬¥Ð¡¼¥¥ó¡Ê¤Î¥Ð¥Ã¥°¡Ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¥¬¥Ë¸Ô¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤ë½ê¤òÌÜ·â¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¡×¤ÈÏÃ¤·½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç°ìÌÐ¤¬¡Ö¥Ð¡¼¥¥ó¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²òÀâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¥ª¥«¥Í¤¬¤¢¤ì¤Ð¼ê¤ËÆþ¤ëÊª¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë½êÍ¼Ô¤Ï¥¬¥Ë¸Ô¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¸À¤¦¡Ä¡£¤³¤³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¤Ê¤¬¤é¶ì¾Ð¡£
¡¡¹â¶¶¤¬¡Ö¥Ð¡¼¥¥ó¤Ã¤Æ¡¢£±£°£°Ëü°Ê¾å¤¹¤ë¹âµé¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢°ìÌÐ¤Ï¡Ö£±£°£°Ëü±ß¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¤«¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡£
¡¡¹â¶¶¤¬¡Ö¸ÜµÒ¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¥¨¥ë¥á¥¹¤µ¤ó¤«¤éÇä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿¹âÅè¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¡¢°ìÌÐ¤Ï¡Ö¤Á¤µ»Ò¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ª²Ô¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤â¤¦ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡¢²¿Çã¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ð¡¼¥¥óÇã¤ª¤¦¤¬¡¢¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤òÇã¤ª¤¦¤¬¡¢Çã¤Ã¤Æ¡¢¥¬¥ó¥¬¥ó¡¢¥¬¥ó¥¬¥ó¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢²Ô¤¤¤Ç¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£