¥Þ¥Þ¤Ï¹¬¤»¤Ç¤¹¡ª¡¡»Ò¤É¤â¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥»¥ê¥Õ
À¤³¦¤Ç°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê»Ò¤É¤â¤«¤é¤«¤±¤é¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤è¤ê¤â¿´¤Ë¶Á¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»Ò¤É¤â¤Î½ã¿è¤Ê¸ÀÍÕ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÆÃÊÌ¤Ë´¶¤¸¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÂçÀÚ¤Ê»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò°é¤Æ¤Ï³Ú¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥»¥ê¥Õ¤¬µß¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¶»¥¥å¥óÉ¬»ê¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î°¦¤é¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥Þ¡¢¤ªÉ±ÍÍ¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡ª¡×
¡ÖÌ¼¤Ï¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥Ö¡¼¥à¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¡£¥É¥ì¥¹¤ò¤Û¤·¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ì¡¼¥¹¤Î¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤ò¤Í¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¤ªÉ±ÍÍµ¤Ê¬¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ëÆü¡¢»ä¤¬È±¤ò¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤Ç´¥¤«¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢Ì¼¤¬¡Ø¥Þ¥Þ¡¢¤ªÉ±ÍÍ¤ß¤¿¤¤¡ª¡¡ »ä¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤½¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤¡¡Ù¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Ê¤¬¤é¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¥¥å¥ó¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤¬¸«¤Æ¤âÌ¼¤Î¤Û¤¦¤¬¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå ½÷À¡¦²ð¸î»Î¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯7·î¡Ë
¢¦ È±¤¬Ä¹¤¤¤À¤±¤Ç¡Ö¤ªÉ±ÍÍ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÌ¼¤Î½ã¿è¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£