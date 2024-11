テレビ朝日系で11月15日に放送される『ミュージックステーション』(後9:00)の出演アーティストと楽曲が8日、公式Xおよび公式サイトで発表された。J.Y. ParkとNiziUが「Make you happy」で超レアな生コラボを披露。さらに、timeleszは改名後初登場となるMステで「because」をパフォーマンスする。また、緑黄色社会が話題の映画主題歌「馬鹿の一つ覚え」、FRUITS ZIPPER、IS:SUEは昭和の名曲をSPカバーする。

FRUITS ZIPPER率いる『KAWAII LAB.』グループ4組(ほかCANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET)は、全員で「NEW KAWAII」を披露することも決定した。出演アーティストと楽曲は以下のとおり。■出演アーティスト・楽曲IS:SUE「DESIRE -情熱-」(中森明菜の名曲をSPカバー)、「THE FLASH GIRL」J.Y. Park with NiziU「Easy Lover」「Make you happy」Timelesz「because」FRUITS ZIPPER「なんてったってアイドル」(小泉今日子の名曲をSPカバー)FRUITS ZIPPER with KAWAII LAB.「NEW KAWAII」緑黄色社会「馬鹿の一つ覚え」※50音順