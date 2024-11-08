¡Ö¤Þ¤µ¤«24ºÐ¤À¤Ê¤ó¤Æ¡×AKB¥°¥ë¡¼¥×4ÂåÌÜÁí´ÆÆÄ¤ÎÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¡Ä¡×¡Ö²ÃÆþ¤«¤é¤â¤¦10Ç¯¤«¤¡¡×
¡¡AKB48¥°¥ë¡¼¥×4ÂåÌÜÁí´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëÁÒÌîÈøÀ®Èþ(·§ËÜ¸©¹ÓÈø»Ô½Ð¿È)¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£8Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢24ºÐ¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö23ºÐ¤Ç¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤· ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ ½¼¼Â¤·¤¿1Ç¯¤ò²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡£ 24ºÐ¤Ï³§¤µ¤ó¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê1Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤êÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¨¤ó¤¸¿§¤Î¥Ë¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤¿¼Ì¿¿¡£Æ¬¾å¤ËÎ¾¼ê¤Ç¡Ö2¡×¤È¡Ö4¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¥¥å¡¼¥È¤Ê1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«24ºÐ¤À¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¡Ä¡×¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¤ÎAKB¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤Ê¤ë¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Ï¤º¡×¡Ö²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤é¤â¤¦10Ç¯¤«¤¡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÒÌîÈø¤Ï2014Ç¯¤Î¡ÖAKB48 Team8 Á´¹ñ°ìÀÆ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ç·§ËÜ¸©ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¹ç³Ê¡£¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢23Ç¯¤ËÂàÇ¤¤¹¤ë¸þ°æÃÏÈþ²»¤«¤é¼¡´üÁí´ÆÆÄ¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¡¢º£Ç¯3·î¤«¤é3ÂåÌÜÁí´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£