À¾Éð¥É¥é7¤¬·è°Õ¡Ö¾Íè¤Ï¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î´é¤È¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡×Àé¶ÊÀî¹Å¼°Ìîµå¥¯¥é¥Ö¤«¤éÆþÃÄ¹ç°Õ
¡¡À¾Éð¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È7°Ì¤Ç»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿Àé¶ÊÀî¹Å¼°Ìîµå¥¯¥é¥Ö¡ÊÄ¹Ìî¡Ë¤Î¸Å²ìµ±´õÆâÌî¼ê¡Ê24¡Ë¤¬8Æü¡¢Ä¹Ìî¸©Æâ¤ÇÆþÃÄ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢·ÀÌó¶â2000Ëü±ß¡¢Ç¯Êð750Ëü±ß¡Ê¤È¤â¤Ë¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤ÇÆþÃÄ¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹181¥»¥ó¥Á¡¢88¥¥í¤Î¸Å²ì¤Ï±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¤ÎÆâÌî¼ê¤Ç¡¢µåÃÄ¤Ë¤è¤ë¤È¼´¤¬¤Ö¤ì¤º¤Ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Ë¤¿¤±¤¿ÂÇ·â¤¬Çä¤êÊª¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¡£µåÃÄ¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö²þ¤á¤Æ¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£³«Ëë1·³¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¡¢¾Íè¤Ï¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Î´é¤È¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£