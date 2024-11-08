¿Íµ¤¥¥ã¥é¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×¤âÅÐ¾ì¡¡B¥ê¡¼¥°¤¬¥Ð¥¹¥±´ÑÀï½é¿´¼Ô¸þ¤±¤Î»²²Ã·¿¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡ÖB¥ê¡¼¥°¡×¤È½àÂç¼ê¥¼¥Í¥³¥ó¤Î¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥í¥Ë¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×¡ÊÅìµþ¡Ë¤¬4Æü¡¢ÃË»ÒB¥ê¡¼¥°1Éô¡ÊB1¡Ëº´²ì¥Ð¥ë¡¼¥Ê¡¼¥º¤Î¸ø¼°Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿SAGA¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Êº´²ì»Ô¡Ë¤Ç¡¢»²²Ã·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖINFRONEER¡¡B.Hi¡¡TOUCH¡×¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤ÈÀÜÅÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Æ»Ò¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦ÁÀ¤¤¤Ç¡¢Ìó400¿Í¤¬»²²Ã¡£¥¤¥ó¥Õ¥í¥Ë¥¢¼Ò¤Î·úÀßµ¡³£¤Ç³°´Ñ¤¬¥«¥Ë¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤«¤Ë¥¯¥ì¡¼¥ó¡×¤ÇÄÌ¾ï¤è¤êÄã¤¤¹â¤µ¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÀßÃÖ¤·¡¢¿Æ»Ò¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤¹¤ë¡Ö¤«¤Ë¥¯¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥±¡×¤Ê¤É¤Ç³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¤¹¤ß¤Ã¥³¤°¤é¤·¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÅÐ¾ì¡£¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÀß¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï9¡¢10Æü¤ËÄ¹ºê»Ô¤Î¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëB1Ä¹ºê¡½½©ÅÄÀï¤ä¡¢29¡¢30Æü¤ËÊ¡²¬»Ô¤Î¾ÈÍÕÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«¤«¤ì¤ëB2Ê¡²¬¡½ÀÄ¿¹Àï¤Ê¤ÉÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡£