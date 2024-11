Travis Japanの宮近海斗、中村海人、七五三掛龍也、川島如恵留、吉澤閑也、松田元太、松倉海斗が8日、都内で開催された「THE ONES TO WATCH 2024」授賞記者会見に出席。松田がたびたび披露してきたフレーズに用いられたお笑い芸人・陣内智則への感謝を語った。ファッション誌「VOGUE JAPAN」が例年発表している「THE ONES TO WATCH」は、その年を彩った才能あふれる表現者や目覚ましい活躍を見せたニューカマー、キャリアにおける大きな転機・飛躍をむかえた人物など、多ジャンルで活躍するアイコニックな人々を讃える特集。2024年はTravis Japan、綾野剛、磯村勇斗、伊藤沙莉、江村美咲、小田凱人、河合優実、角野隼斗、ハローキティ、BABYMONSTER、ゆりやんレトリィバァが同賞を受賞し、会見にはTravis Japanのほか、磯村、伊藤、江村、ハローキティ、ゆりやんレトリィバァが出席した。

受賞の感想を聞かれた宮近は「とても光栄な機会をいただけて、Travis Japan一同、スタッフチーム一同、本当に喜んでおります」とコメント。続けて「自分たちの活動をファンの方にいつも届けたり、色んな方にエンターテインメントとして届けていることが、色んな方に確実に届いているんだなとすごく実感できました」と口にした。2025年に挑戦したいことを尋ねられると、七五三掛が「来年、国内ツアーもありますのでジャパンツアーも含めてまたワールドツアーにも挑戦させていただけたらうれしい」と回答。さらに「個人的な欲なんですけど、ハワイでライブをやってみたい。嵐さんがハワイでライブをされていたのを見て、すごくそこに憧れもありつつ。その時にヘリで登場したんですよね、嵐さんが。僕たちも何かで登場したい」と思いを馳せた。また松田は「今後はキラキラとかっこいいTravis Japanを見せ続けて、ちょっとおバカなTravis Japanはもう封印します!」と宣言。川島は「それはまずいですね。グループの活動が休止します」と“おバカ”封印は難しいと指摘して笑いを誘った。さらに川島は「Travis Japanは今年一年でたくさんの方に知っていただける恵まれた環境におりました。とにかく松田元太がテレビだったり各所で『TJ Travis Japan Tomonori Jinnai』と言い続けた結果」と松田お得意のフレーズに触れ、「我々は陣内智則さんにあやかる場面もたくさんありました。2025年は陣内智則さんが『Travis Japanのお陰で最近仕事めっちゃ来る』となるくらい、Travis Japanには頑張っていただきたいと思います」とまとめた。